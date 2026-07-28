Veolia se replie, Morgan Stanley juge le potentiel d'appréciation limité

Le titre Veolia accuse mardi l'un des plus forts replis de l'indice CAC 40, pénalisé par l'abaissement du conseil des analystes de Morgan Stanley qui se montrent plus prudents sur la valorisation boursière du groupe de services à l'environnement.

Vers 15h20, l'action du spécialiste de l'eau, des technologies de l'eau et des déchets recule de 1,4% à 35,5 euros, tandis que le CAC 40 est globalement inchangé.

Dans une note parue dans la matinée, les analystes de la banque américaine indiquent avoir dégradé la valeur à "pondération en ligne" contre "surpondérer" jusqu'ici et abaissé leur objectif de cours à 38 euros contre 39 euros auparavant.

Ils estiment que la forte hausse de l'action depuis le début de l'année ( 19,6% depuis le 1er janvier) intègre désormais la qualité des fondamentaux des activités du groupe français.

Vers une publication semestrielle sans attrait

Suite à ce mouvement de revalorisation, porté par une valorisation initiale attractive, une exécution stratégique solide et l'engouement pour les valeurs liées à la transition écologique, la banque d'investissement estime que le profil risque/rendement du titre est à présent mieux équilibré.

"Nous apprécions toujours le dossier, mais Veolia s'échange désormais en ligne avec les autres acteurs européens du secteur des services collectifs (utilities)", soulignent les analystes dans leur étude.

La firme new-yorkaise pointe par ailleurs un manque de catalyseurs à attendre sur le court terme ainsi qu'un potentiel d'appréciation limité par rapport aux attentes déjà élevées établies par le consensus.

Alors que la société publiera ses résultats semestriels jeudi prochain, Morgan Stanley indique ne pas envisager de grosses surprises à l'occasion, anticipant une simple confirmation des objectifs financiers communiqués pour l'ensemble de l'exercice 2026.