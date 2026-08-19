Veolia se distingue sur le CAC 40, RBC voit encore du potentiel

Veolia se distingue mercredi dans le haut du palmarès de l'indice CAC 40 après une note de RBC qui dit voir un potentiel de hausse intact malgré la légère surperformance du titre depuis le début de l'année.

RBC, qui maintient son opinion "surperformance", relève ainsi son objectif de cours sur la valeur de 40,5 à 41,5 euros.

Dans une note publiée dans la matinée, la banque canadienne indique que son analyse fait ressortir un potentiel de hausse de 22% dans le cadre de son scénario central, sachant que le cours actuel intègre déjà une décote de holding de 23%.

L'établissement financier dit avoir identifié un éventuel mouvement de rotation d'actifs et une révision d'objectifs comme les principaux catalyseurs devant permettre de réduire cet écart.

Une exposition "boostée" aux métiers les plus porteurs

De son point de vue, l'exposition du groupe français aux métiers stratégiques à forte croissance et marges élevées, comme la gestion des déchets dangereux, les services énergétiques et les technologies de l'eau, devrait se renforcer, non seulement grâce à la croissance organique de ces activités, mais aussi sous l'effet du programme d'investissements et d'un plan de rotation d'actifs de 2 milliards d'euros d'ici 2028.

Selon ses estimations, la contribution de ces activités à l'Ebitda devrait passer d'environ 21 à 28% dans le cadre du plan stratégique GreenUp (2024-2027), entraînant un rehaussement du multiple Valeur d'entreprise/Ebitda de près de 0,4x à l'horizon 2028, soit une création de valeur de l'ordre de 10% au niveau du cours de bourse.

Pourtant, fait valoir RBC, le ratio PEG mesurant la croissance attendue des bénéfices s'établit à 1,5x, contre une médiane de 1,9x pour le secteur, ce qui traduit d'après lui un certain scepticisme du marché quant à la capacité du groupe à maintenir une croissance du bénéfice par action de 10%.

Une décote jugée anormale

Enfin, RBC estime que la décote affichée par le titre vis-à-vis des valeurs industrielles à forte croissance lui paraît injustifiée : l'indice des industrielles européennes (STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services) affiche une prime en termes de PER de 55% par rapport aux services collectifs (utilities).

Au final, Veolia se traite ainsi avec une décote infondée d'environ 19% par rapport au multiple combiné (pondéré par la valeur d'entreprise) de son groupe de pairs, conclut la banque canadienne.

Le titre s'inscrit en hausse de 15,2% cette année, à comparer avec un gain de 4,7% pour le CAC.