Canicule en France: 1.243 morts en excès du 3 au 22 juillet, 2eme vague de chaleur, selon Santé publique France

Avec 1.243 décès excédentaires enregistrés du 3 au 22 juillet, la deuxième vague de chaleur de l'été 2026, moins meurtrière que celle de fin juin, porte à 7.300 morts le bilan encore provisoire des victimes des fortes températures cette année ( AFP / JOEL SAGET )

Avec 1.243 décès excédentaires enregistrés du 3 au 22 juillet, la deuxième vague de chaleur de l'été 2026, moins meurtrière que celle de fin juin, porte à 7.300 morts le bilan encore provisoire des victimes des fortes températures cette année, a annoncé mercredi Santé publique France.

Ce bond de la mortalité "toutes causes" de 1.243 morts, qu'on ne peut pas encore imputer avec certitude à la chaleur, s'ajoute en effet aux 5.764 décès excédentaires enregistrés du 17 au 30 juin et aux 300 morts recensées à ce jour lors du tout premier épisode caniculaire de cette année, du 24 au 28 mai, par l'agence sanitaire.

Près de trois quarts des décès en excès "concernent les personnes âgées de 75 ans et plus", même si ces derniers ont touché "toutes les classes d'âge à partir de celle des 45 ans et plus", a précisé le ministère de la Santé.

Cet "épisode caniculaire a été moins intense mais néanmoins assez remarquable par sa durée et son étendue territoriale puisque 78 départements ont été concernés" soit près de 80% de la population hexagonale, a précisé lors d'un point presse Sébastien Denys, directeur santé-environnement-travail au sein de SpF.

"Toutes les régions ont été concernées par un excès de mortalité de toute cause, à l'exception de la Corse, dont la population a été exposée de manière moins intense à la chaleur sur la période", a-t-il indiqué.

La région Pays de la Loire, avec 236 décès en excès, a été la plus touchée.

Si les "décès toutes causes" ont augmenté dans tous les types de lieux, dont les établissements hospitaliers et les maisons de retraite/Ehpad, un "signal assez notable" a été observé à domicile, dit SpF.

Cette estimation se base sur "les certificats de décès qui sont remontés jusqu'à la date d'hier (mardi, NDLR) et qui comprennent environ 80% de l'ensemble des certificats de décès qui sont remontés au cours de cette période", a indiqué M Denys.

La vague de chaleur de juin, d'une "précocité" et d'une "durée inédite" de 16 jours, a été plus intense que la canicule d'août 2003, un évènement qui avait traumatisé le pays en causant 15.000 morts. Elle avait affecté presque toute la population hexagonale et a été suivie par une deuxième vague en juillet.

La vague de chaleur actuelle, qui a débuté fin juillet, est d'ores et déjà la deuxième plus longue jamais enregistrée dans le pays, a annoncé mercredi Météo-France.

Depuis la publication des premiers chiffres, qui progressivement s'affinent, les bilans de mortalité des périodes de fortes chaleurs de 2026 ont alimenté une âpre bataille politique, le gouvernement se voyant accusé d'impréparation par les oppositions.

Un bilan définitif sera publié en octobre.