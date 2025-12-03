Veolia s'illustre, Morgan Stanley dit voir une opportunité d'achat
Dans une étude consacrée au secteur européen des services collectifs ('utilities'), les analystes de Morgan Stanley estiment qu'il s'agit du bon moment pour se positionner sur le titre après ses contre-performances enregistrées depuis le début de l'année.
Ils rappellent que Veolia a sous-performé de 20% ses comparables français dans le domaine des infrastructures en 2025, mais aussi de 2% l'indice CAC 40 et de 5% l'ensemble du marché boursier européen.
S'ils reconnaissent ne pas voir de gros catalyseurs évidents de nature à faire monter le cours vers leur scénario optimiste de 40 euros, les professionnels estiment que le potentiel de hausse est maintenant supérieur aux risques encourus, jugeant notamment qu'il est peu probable que Veolia déçoive sur ses résultats.
Morgan Stanley juge par ailleurs attractif le rendement total pour l'actionnaire (TSR) de 14% par an proposé par le groupe de services à l'environnement sur la période 2025-2030.
Si 2025 s'annonce de son point de vue comme une année perdue du fait des inquiétudes liées au contexte politique français et à l'absence de révisions à la hausse des bénéfices, ses équipes estiment que cet accès de faiblesse crée une opportunité d'achat en vue de 2026.
Suite à ces commentaires, l'action Veolia progressait de 1,2% mercredi vers 12h30, tandis que le CAC avançait de 0,1% au même moment.
