Veolia renouvelle pour 12 ans son contrat d'eau à Verdun

Veolia indique avoir signé, fin mai 2026, le contrat de délégation de service public relatif à l'eau potable et à l'assainissement avec la Communauté d'Agglomération du Grand Verdun, un contrat d'un montant de 68,6 MEUR sur 12 ans.

Pour accompagner cette nouvelle délégation, une structure dédiée au service du territoire est créée : la Société des Eaux du Grand Verdun, filiale à 100% de Veolia. Cette organisation locale garantit à la collectivité une gestion de proximité et un pilotage renforcé du service.

Le nouveau contrat, entré en vigueur le 1er juillet, couvre l'ensemble du petit cycle de l'eau sur le périmètre de l'agglomération : eau potable, assainissement collectif, assainissement non collectif, ainsi qu'une partie de la gestion des eaux pluviales.

Le contrat prévoit une tarification innovante dite "incitative" aux économies d'eau, ainsi que le déploiement de 8 112 compteurs ultrasoniques "Kamstrup", qui permettront une facturation plus précise des consommations, ainsi que la détection précoce des fuites chez les consommateurs.

Le contrat fixe également des objectifs ambitieux en matière de rendement des réseaux d'eau potable, avec un objectif de 86% à l'horizon 2038, ainsi qu'un objectif de réduction de 18,5% des consommations énergétiques sur les activités d'eau potable et d'assainissement.