Véolia : renoue avec sa MM20 vers 34E
information fournie par Zonebourse 05/03/2026 à 11:10
Il lui reste maintenant à s'en aller combler le "gap" ouvert sous 34,61E le 2 mars, ce qui va demander une bonne visibilité boursière.
En cas de rechute, le premier support se situerait vers 31,8E, il s'agit de la MM100.
Valeurs associées
|33,7300 EUR
|Euronext Paris
|+0,90%
A lire aussi
-
Le président des Républicains (LR) Bruno Retailleau a dénoncé jeudi 112 "accords de la honte" au premier tour des municipales entre LFI et les autres formations de gauche, traitant leurs dirigeants de "bande de tartuffes", tandis que le PS a répliqué en dénonçant ... Lire la suite
-
Au dernier jour de son procès pour la mort de sa compagne Elisa Pilarski, tuée par des morsures canines en 2019, Christophe Ellul a assuré jeudi qu'il n'avait "pas fait d'aveux" en reconnaissant la veille que son pitbull était "coupable". Christophe Ellul, 51 ans, ... Lire la suite
-
En quelques années, le marché des téléphones d'occasion a explosé, porté par des prix bien plus attractifs que ceux des appareils neufs et une prise de conscience écologique croissante, qui incite les consommateurs à se tourner vers des solutions plus durables, ... Lire la suite
-
L'économie allemande pourrait subir un préjudice de 40 milliards d'euros au cours des deux prochaines années en raison du conflit au Moyen-Orient, ont montré les projections publiées jeudi par l'Institut économique IW. Bien que les échanges commerciaux entre ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer