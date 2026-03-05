 Aller au contenu principal
Véolia : renoue avec sa MM20 vers 34E
information fournie par Zonebourse 05/03/2026 à 11:10

Après le trou d'air sous les sommets (35,96E le 27 février) jusque vers 33E Véolia reprend 2% et renoue avec sa MM20 vers 34E.
Il lui reste maintenant à s'en aller combler le "gap" ouvert sous 34,61E le 2 mars, ce qui va demander une bonne visibilité boursière.
En cas de rechute, le premier support se situerait vers 31,8E, il s'agit de la MM100.

