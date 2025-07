Veolia: projet de recyclage de plastique au Royaume-Uni information fournie par Cercle Finance • 09/07/2025 à 14:57









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la visite officielle d'Emmanuel Macron au Royaume-Uni, Veolia annonce le lancement de son plus grand projet de recyclage des plastiques dans ce pays, avec un investissement de 70 millions de livres sterling.



Ce projet comprendra la première installation de recyclage en boucle fermée 'de barquette à barquette' de PET du pays, située à Battlefield, dans le Shropshire. La construction de l'usine a commencé et le site sera opérationnel début 2026.



Cette usine triera environ 80.000 tonnes de plastiques par an, et l'utilisation du plastique ainsi recyclé permettra d'économiser jusqu'à 70% du CO2 qui serait autrement associé à l'utilisation de matériaux vierges.



Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'engagement plus large du groupe français en faveur de l'économie circulaire au Royaume-Uni, avec des investissements totaux atteignant environ un milliard de livres sterling d'ici 2030.





