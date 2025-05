Veolia: première émission obligataire verte réalisée information fournie par Cercle Finance • 14/05/2025 à 08:17









(CercleFinance.com) - Veolia indique avoir réalisé sa première émission obligataire verte, pour un montant de 500 millions d'euros, prenant la forme d'une émission de titres super subordonnés à durée indéterminée, portant un coupon de 4,371% jusqu'à sa première reset date en août 2030.



Les produits de l'émission serviront à financer ou refinancer les projets Green éligibles, tels que décrits dans le Green Financing Framework. Par ailleurs, cette obligation viendra remplacer une partie de la dette hybride déjà présente au bilan de Veolia.



Le carnet d'ordres a pu atteindre 2,7 milliards d'euros, soit un taux de sursouscription supérieur à cinq fois, et compte tenu de cette forte demande, l'émission s'est faite sans prime de nouvelle émission par rapport au marché secondaire.





Valeurs associées VEOLIA 30,0600 EUR Euronext Paris +0,97%