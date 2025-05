Trigano en forme grâce à ses perspectives, la baisse des résultats était attendue

(AOF) - Trigano se distingue avec un gain de 6,06 % à 126,10 euros, le groupe a dévoilé des résultats semestriels globalement en baisse, mais a rassuré sur ses perspectives. Sur les six premiers mois de son exercice 2024-2025, le groupe a vu son bénéfice net s’établir à 105,7 millions d’euros, contre 180,5 millions d’euros un an plus tôt, soit un repli de 41,44 %. Parallèlement, le résultat opérationnel courant a chuté de 40,75 %, pour atteindre 144,1 millions d’euros, tandis que le chiffre d’affaires a reculé de 12,1 %, à 1,675 milliard d’euros, impactant le niveau des marges.

Le spécialiste des véhicules et équipements de loisirs explique que cette contreperformance est liée au " passage soudain début 2024 d'une situation de pénurie à une situation d'abondance de châssis dans un contexte de transition de la norme Euro 6d vers la norme Euro 6e, qui a généré des surstocks de camping-cars, à la fois dans les usines et dans les réseaux de distribution ". Pour y remédier, le groupe a réduit sa production et a adapté le cadencement de ses livraisons.

Pas de quoi s'inquiéter chez les analystes de Portzamparc pour qui le recul des résultats " était attendu, la baisse des volumes de production pèse sur les marges du premier semestre en raison d'une sous-activité dans les usines ". Même son de cloche chez Berenberg qui parle de " résultats semestriels conformes aux prévisions ".

Les deux cabinets d'études soulignent et apprécient également la génération de trésorerie en hausse. Le niveau de la trésorerie brute s'est établi à 382,8 millions d'euros, contre 212,8 millions d'euros un an plus tôt.

Autre motif de satisfaction chez les analystes, la confiance affichée de la direction de Trigano pour la suite de la saison : le spécialiste des véhicules et équipements de loisirs indique qu'après une période d'hésitation liée à un contexte économicopolitique particulièrement incertain, le marché européen du camping-car a renoué avec la croissance en avril. Partant, l'activité commerciale reste " soutenue et bien orientée ". Trigano anticipe une progression de sa marge au second semestre. En outre, le directoire a décidé de verser un acompte sur dividende de 1,75 euro par action au titre de l'exercice 2025.

Chez Berenberg et Portzamparc la recommandation est à l'Achat avec des objectifs de cours de 200 euros pour le premier et 186 euros pour le second, ce qui laisse apparaître des potentiels de hausse respectifs de 68 et 56 % par rapport au cours de clôture de mardi soir.

