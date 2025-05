BMW: le président du conseil se retire aujourd'hui information fournie par Cercle Finance • 14/05/2025 à 11:12









(CercleFinance.com) - BMW a officialisé mercredi le départ effectif de Norbert Reithofer, le président de son conseil de surveillance depuis dix ans, à l'occasion de son assemblée générale annuelle organisée à Munich.



Déjà connu, le départ de Reithofer intervient au bout de 38 années passées au sein du constructeur automobile allemande, qu'il avait rejoint en 1987 en tant que responsable de la planification des opérations de maintenance.



Il avait grimpé les échelons du groupe pour devenir en 2006 le président du directoire du groupe, avant d'être nommé président du conseil de surveillance en 2015.



Son successeur, Nicolas Peter, dont la nomination doit être ratifiée par les actionnaires aujourd'hui, est lui aussi issu de l'équipe de direction de BMW, puisqu'il avait été chargé des finances du groupe entre 2017 et 2023.



Oliver Zipse, l'actuel président du directoire, a rendu hommage à Norbert Reithofer, qu'il a qualifié d''architecte majeur dans le succès actuel' de l'entreprise.



Dans son discours tenu à l'occasion de l'AG, Oliver Zipse a estimé que le constructeur se trouvait dans une position 'solide' en dépit du contexte incertain du moment.



A la Bourse de Francfort, l'action BMW cédait 1,5% mercredi matin suite à ces annonces, essuyant l'une des plus mauvaises performances de l'indice DAX.





Valeurs associées BMW 82,580 EUR XETRA -1,67%