Veolia noue un partenariat stratégique avec Mistral AI

(AOF) - Veolia et Mistral AI, spécialiste de l'intelligence artificielle générative, annoncent un partenariat stratégique visant à transformer la gestion et le suivi des sites industriels pour la gestion de l'eau, le recyclage des déchets et la production locale d'énergie. En associant la technologie de Mistral AI aux données et à l'expertise de Veolia, les deux entreprises " ouvrent la voie à une nouvelle ère d'innovation et d'efficacité, contribuant activement à la transformation écologique. ", soulignent-elles.

Grâce à l'intégration de Mistral LLM (Large Language Model) à la base de données et de connaissances de Veolia, il sera désormais possible de dialoguer avec l'usine. Cette innovation modernisera le suivi des installations, notamment dans des domaines cruciaux tels que la sécurité des personnes et la gestion de la consommation d'eau.

En intégrant la puissance de l'intelligence artificielle générative, Veolia et Mistral AI vont mettre "en œuvre une solution unique permettant aux employés et aux parties prenantes de copiloter les usines d'eau, de déchets et d'énergie grâce à des discussions interactives".

Points-clés

- Leader mondial des services à l’environnement, né en 1850, numéro 1 dans les services de l’eau et les déchets dangereux et numéro 1 européen dans les déchets solides ;

- Activité de 42,9 Mds€, répartie entre l’eau pour 40 %, les déchets pour 34 % puis l’énergie ;

- Montée de l’international : 23 % en France, 40 % dans le reste de l’Europe, 37% dans le reste du monde dont technologies de l’eau (11 %), es Amérique (12 %), l’Asie (6 %) et l’Océanie (5 %) ;

- Ambition de devenir le leader de référence de la transformation écologique, en se fondant sur 3 métiers à croissance rapide : production d’énergie locale décarbonante, solutions innovantes dans le secteur de l’eau et accélération des offres de traitement de déchets dangereux ;

- Capital ouvert non « opéable » (5,63% pour le Crédit agricole, 6,5% pour les salariés, 5% pour la Caisse des Dépôts), le conseil de 14 administrateurs étant présidé par Antoine Frérot, Estelle Brachlianoff étant directrice générale.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- plan d’investissements industriels de 4 Mds€ sur 3 ans dont la moitié pour l’eau, le traitement des déchets dangereux et l’énergie qui devront générer 70 % de la croissance des revenus,

- réduction des coûts et progression des synergies en avance sur les objectifs,

- travail sur la dette via le rachat d’emprunts ou Oceane et les cessions (1 Md€ au 1 er semestre),

- réinvention digitale des métiers traditionnels -eau, déchets, réseaux d'énergie,

- système d’innovation riche de 5 000 brevets environ, dopé par 200 M€ d’investissements dans les projets pilotes industriels, structuré entre 7 hubs innovation, 14 centres de recherche et 600 ETP spécialisés et se diffusant via un réseau de 7 plateformes mondiales (décarbonation, nouvelles boucles de matières, dépollution, bioconversion…) ;

- Stratégie environnementale net zéro en 2050 :

- d’ici 2025, en France, autonomie en énergie des services d’eau et de déchets ;

- d’ici 2027, effacement de 18 mt de CO2, économies de 1,5 m3 d’eau douce et traitement de 10 mt de déchets dangereux et polluants,

- d’ici 2030, sortie du charbon en Europe via 1,5Md€ d’investissements,

- hausse du rendement des réseaux d’eau potable ;

- Visibilité de l’activité avec une durée moyenne des contrats de 11 ans et des revenus déconnectés à 85 % de l’économie ;

- Bilan solide, malgré un poids de la dette gonflé par l’acquisition de Suez (19,9 Mds€ à fin juin).

Défis

- Impact favorable de l’inflation tant pour les matières premières dans les branches énergie, plastiques, papiers-cartons et métaux recyclés que pour l’eau via les indexations des contrats municipaux ;

- Doublement d’ici 2027 de l’activité de traitement eaux et déchets aux Etats ;

- Après un gain de 4,4 % des revenus et de 24,6 % du résultat net, objectif 2024 : résultat net courant à + 1,5 Md€, effet de levier de la dette inférieur à 3 et hausse du dividende en ligne avec celle du bénéfice ;

- Perspectives 2024-2027 : 350 M€ d’économies annuelles, 10 % de croissance annuelle du résultat courant, levier de la dette autour de 3 ;

- Plan Green-up 2030 : 8 GW de bioénergies et d'avoir une capacité installée flexible de 3 GW, croissance de 50 % des solutions pour l’eau, soit un chiffre d’affaires de 27 Mds€ et développement des activités de traitement des déchets dangereux ;

- Dividende 2023 de 1,25 €.