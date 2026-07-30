Veolia modernise les infrastructures hydriques de Cúcuta en Colombie

Veolia franchit une étape majeure dans son développement en Amérique latine avec le lancement d'un projet de long terme. Celui-ci vise à moderniser les infrastructures d'eau potable et d'assainissement, à consolider la résilience des services essentiels et à renforcer plus largement la sécurité environnementale pour les 866 000 habitants de Cúcuta, l'une des principales villes de Colombie. Forte de plus de 20 ans d'expérience dans la gestion des déchets à Cúcuta, Veolia s'est vu confier par la municipalité cette nouvelle mission dans le domaine de l'eau à compter de juillet 2026.

Ce contrat représente un chiffre d'affaires annuel moyen d'environ 100 millions d'euros sur 20 ans. Il renforce la position de la Colombie comme marché clé pour Veolia dans la région.

Située dans le nord-est de la Colombie, Cúcuta est confrontée à des défis croissants liés à l'eau, sous l'effet de l'urbanisation rapide, du changement climatique et de pénuries d'eau récurrentes, faisant des infrastructures hydriques résilientes une priorité stratégique.

Le projet comprend un ambitieux programme destiné à répondre à ces enjeux et à renforcer les infrastructures hydriques de la ville en sécurisant l'approvisionnement en eau. Il permettra également d'augmenter les capacités de stockage, de moderniser les installations de traitement, de renouveler les réseaux de distribution, de réduire les fuites et de moderniser les systèmes d'assainissement.

L'un des principaux objectifs est de réduire les pertes en eau de 42% à moins de 30%, afin d'amener les performances du réseau de Cúcuta au niveau des systèmes les plus performants d'Amérique latine. Cette transformation reposera sur des technologies avancées de gestion de l'eau et sur un plan global de réduction des pertes, comprenant notamment la technologie He Tracer pour la détection des fuites, la sectorisation hydraulique, le pilotage dynamique de la pression, le renouvellement des réseaux, la mise à jour du cadastre des réseaux et le remplacement des compteurs. Ces actions permettront d'améliorer l'efficacité de la gestion de la ressource, de réduire la pression sur les écosystèmes naturels et de renforcer la sécurité environnementale de la région grâce à des services plus durables.

Présent en Colombie depuis 30 ans, Veolia y emploie plus de 7 800 collaborateurs. Le numéro 1 mondial des prestations de services à l'environnement fournit des services d'eau à 2,7 millions de personnes à travers 17 exploitations, ainsi que des services de gestion des déchets à plus de 5,3 millions de personnes via 36 exploitations.

Veolia exploite également huit Centres de Gestion Ecologique Intelligente (CIGE), développe des solutions d'économie circulaire pour la valorisation des déchets et déploie des projets d'efficacité énergétique et d'autoproduction d'énergie dans les principales villes du pays, notamment à Cartagena et Barranquilla.