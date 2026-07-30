Sanofi relève ses prévisions pour 2026 et veut accélérer sur l'innovation

Le groupe pharmaceutique français Sanofi a relevé jeudi ses prévisions annuelles, trois mois après la prise de fonction de sa nouvelle patronne Belén Garijo qui veut "accélérer l'innovation" et saisir de "nouvelles opportunités de croissance".

( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires ressort conforme aux attentes, en hausse de 16% à 11,597 milliards d'euros, porté par les lancements pharmaceutiques récents et par son médicament anti-inflammatoire vedette Dupixent (+37,6 %), dont les ventes ont dépassé les 5 milliards d'euros.

Son indicateur de rentabilité, le résultat net des activités, a augmenté de 28,9% à 2,5 milliards d'euros.

Ces résultats conduisent le groupe à relever ses objectifs pour 2026: Sanofi anticipe un taux de croissance de son chiffre d'affaires "autour de 10%" et prévoit, pour son bénéfice net par actions des activités, "une croissance légèrement supérieure à celle des ventes" à taux de change constants.

"Grâce à cette solide assise financière, Sanofi devrait être en mesure d'étoffer encore son pipeline (l'ensemble des médicaments en développement, NDLR) et de poursuivre des opportunités de croissance externe au cours des années à venir", a indiqué Mme Garijo, citée dans le communiqué.

Le pipeline de Sanofi compte actuellement 61 projets dans ses trois principaux domaines thérapeutiques, l'immunologie, les maladies rares et les vaccins.

Son analyse est encore en cours, a souligné l'ancienne patronne du laboratoire allemand Merck, qui souhaite renforcer l'innovation chez Sanofi par "la rigueur, le développement commercial et les fusions-acquisitions" ainsi que par "les partenariats stratégiques".

"Nous continuerons d'investir là où la science est la plus solide, là où les besoins médicaux sont les plus criants et là où nous pouvons créer une valeur durable à long terme", a déclaré Mme Garijo, insistant toutefois sur la nécessité de maintenir une grande discipline dans l’utilisation des capitaux du groupe.