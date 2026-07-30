Engie et Legrand signent un contrat de fourniture d’électricité renouvelable dit "24/7", le premier en France

( AFP / ALAIN JOCARD )

Engie et Legrand ont signé un contrat de fourniture d’électricité renouvelable en correspondance horaire, dit "24/7", le premier en France, qui couvrira l’alimentation en électricité renouvelable de la totalité de l’activité de Legrand dans l'Hexagone, ont-ils annoncé jeudi.

Le contrat est conclu pour la période 2029-2031, indiquent les deux groupes, mais ils ne précisent pas le volume d’électricité ni le montant.

Un contrat 24/7 vise à faire correspondre, heure par heure, l’électricité renouvelable produite et l’électricité consommée, contrairement à la plupart des contrats d’électricité verte qui reposent sur une logique annuelle durant laquelle le volume d’électricité renouvelable acheté correspond seulement au volume consommé.

Dans ces derniers, la consommation horaire ne correspond qu’en partie à la production d’électricité verte, car le client sera fourni en électricité sans considération de son origine (renouvelable, nucléaire, gaz...) en échange de l’achat d’un volume annuel d’électricité renouvelable.

Cela permet d’atteindre environ 40 à 50% de correspondance entre la production d’électricité verte et la consommation, explique Frédéric Lefort, directeur du pôle BtoB d’Engie, responsable du 24/7.

A contrario, un contrat 24/7 permet d’atteindre 70% de production d’électricité verte aujourd’hui, et Engie vise 100% afin d'atteindre les 8.760 heures de consommation et de production d’une année grâce aux sources de productions comme le solaire, l'éolien, l’hydraulique couplées avec des batteries de stockage notamment, précise-t-il.

"En adoptant le modèle 24/7, nous faisons le choix d’une approche plus exigeante et plus transparente, en cohérence avec notre ambition d’être pleinement acteur de notre propre transformation en matière d’énergie", a commenté Morgan Malecotte, directeur de Legrand France.

Engie a de tels contrats en cours d’exécution dans plusieurs pays (Etats-Unis, Brésil, Angleterre, Belgique) mais celui signé avec Legrand est le premier en France.