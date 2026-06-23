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Veolia lance une émission d'obligations convertibles synthétiques de 400 millions d'euros
information fournie par Zonebourse 23/06/2026 à 15:06

Veolia Environnement annonce le lancement d'un placement d'obligations convertibles synthétiques (également désignées comme des obligations convertibles non-dilutives remboursables uniquement en numéraire) d'un montant de 400 millions d'euros, d'une maturité de 5,5 ans et venant à échéance le 2 janvier 2032 auprès d'investisseurs institutionnels uniquement.

Les obligations offrent aux investisseurs une exposition à la performance des actions ordinaires Veolia. En cas d'exercice du droit de conversion attaché à leurs obligations, les investisseurs recevront ainsi un montant en numéraire déterminé par référence au cours moyen des actions au cours d'une période suivant la conversion. Les obligations étant remboursables uniquement en numéraire, elles ne donneront pas droit à l'émission et/ou à la livraison d'actions nouvelles ou existantes.

Concomitamment au placement des obligations, Veolia achètera des options d'achat à dénouement uniquement en numéraire portant sur les actions auprès de contreparties en vue de couvrir son exposition économique en cas d'exercice du droit de conversion attaché aux obligations.

Veolia affectera le produit net de l'émission aux besoins généraux de l'entreprise, ce qui inclura l'achat des options.

Les obligations porteront intérêt à un taux annuel compris entre 0,50% et 0,75% payable semi-annuellement à terme échu le 2 janvier et le 2 juillet de chaque année, et pour la première fois le 2 janvier 2027. Les obligations seront émises au pair le 29 juin 2026, date prévue de règlement-livraison des obligations (la date d'émission), et remboursées au pair le 02 janvier 2032. La valeur nominale unitaire des obligations s'élève à 100 000 EUR.

Le prix de conversion initial fera ressortir une prime de conversion de 20% par rapport au prix de référence. Le prix de référence sera égal à la moyenne arithmétique des cours moyens quotidiens de l'action en euros, pondérés par les volumes de transactions, sur le marché réglementé d'Euronext à Paris sur la période de 5 jours de bourse consécutifs qui s'étend du 24 juin 2026 au 30 juin 2026.

Le ratio de conversion initial des obligations sera déterminé le 30 juin 2026 et correspondra à la valeur nominale unitaire des obligations divisée par le prix de conversion initial.

Valeurs associées

VEOLIA
35,7500 EUR Euronext Paris -0,75%
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