SES dépasse les attentes au troisième trimestre et confirme ses prévisions annuelles

Sur la période, le chiffre d'affaires de l'opérateur européen de satellites progresse de 4,2% sur un an à taux de change et périmètre constants, à 870 millions d'euros. Son Ebitda ajusté monte de 18,6%. Le titre grimpe de plus de 12% 90 minutes après l'ouverture du marché.

SES signe un meilleur troisième trimestre qu'attendu. Son Ebitda ajusté augmente de 18,6% à taux de change et périmètre constants sur un an, à 413 millions d'euros. Toujours entre juillet et septembre 2026, le chiffre d'affaires de l'opérateur satellitaire progresse de 4,2% sur un an à taux de change et périmètre constants, à 870 millions d'euros. Ces résultats trimestriels tiennent compte de la consolidation d'Intelsat, l'ancien concurrent américain dont l'acquisition a été bouclée le 17 juillet 2025. Le consensus misait sur un Ebitda ajusté de 367 millions d'euros et un chiffre d'affaires de 832 millions d'euros, selon SES.

La société basée au Luxembourg confirme ses ambitions pour l'exercice en cours, avec un chiffre d'affaires espéré autour de 3,51 milliards d'euros et un Ebitda ajusté d'environ 1,53 milliards d'euros cette année. Des prévisions plutôt stables par rapport aux résultats de 2025.

Peu après 9h30, le titre monte de 12,67%, à 4,676 euros.