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Immigration: Villepin dénonce le "naufrage moral et politique" de Philippe
information fournie par AFP 05/11/2026 à 09:46

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Le fondateur de La France humaniste, Dominique de Villepin, à Paris, le 15 juillet 2026 ( AFP / Joel Saget )

Le fondateur de La France humaniste, Dominique de Villepin, à Paris, le 15 juillet 2026 ( AFP / Joel Saget )

Le presque candidat à la présidentielle Dominique de Villepin a dénoncé jeudi un "naufrage, et moral, et politique" d'Édouard Philippe qui a relié les pillages du 17 octobre à l'immigration, l'accusant de "courir après le Rassemblement national".

"Édouard Philippe s'enfonce et s'enferme", a déclaré l'ancien Premier ministre de Jacques Chirac sur France 2. "Les propos qu'il tient sont une incitation aujourd'hui au racisme", a-t-il cinglé.

"Voir un candidat comme Édouard Philippe courir après le Rassemblement national, c'est misérable, et c'est pour moi un véritable naufrage, et moral, et politique", a-t-il insisté, rappelant la "responsabilité" des politiques.

Mercredi lors d'un déplacement à Zuydcoote (Nord) sur la lutte contre l'émigration clandestine vers le Royaume-Uni, le maire du Havre et candidat Horizons à la présidentielle, a questionné : "Il y a un problème d'intégration dans notre pays, et on n'aurait pas le droit de le dire ? "

"Il y a des Français issus de l'immigration. Et ils sont Français. Et ils ont les mêmes droits que les Français et les mêmes devoirs. Et on peut parler de Français issus de l'immigration", s'est-il agacé, dénonçant "une espèce de police de la pensée imposée par l'extrême gauche, imposée par Jean-Luc Mélenchon".

Il était interrogé sur la polémique née d'un entretien au Point le 27 octobre, quatre jours après l'attentat raciste de Trappes dans lequel il avait affirmé que lors des violences du 17 octobre, "la surreprésentation de jeunes issus de l'immigration était patente".

"Quand on croit faire preuve de bon sens, quand on croit dire des évidences, et bien à partir de là justement, si on n'y prête pas garde, on finit par dire des choses qui sont dangereuses pour la République", a critiqué Dominique de Villepin.

"On est Français ou on n'est pas Français, qu'on soit issu de l'immigration ou pas", a abondé jeudi sur franceinfo le ministre des Relations avec le Parlement Laurent Panifous.

"Alors de combien de générations ? Est-ce que c'était papa ? Est-ce que c'était grand-papa qui était issu de l'immigration ? On est Français ou on n'est pas Français", s'est-il agacé, affirmant refuser de "faire le lien entre immigration et délinquance".

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5 commentaires

  • 10:22

    Il est dans le déni complet, encore un peu de charisme mais surtout beaucoup de wokisme , lamentable!!!!!!

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