Veolia-Ebitda en hausse de 5,1% au T1, objectifs confirmés

Veolia VIE.PA a fait état mercredi d'un Ebitda en croissance de 5,1% sur un an à périmètre et change constants, à 1,77 milliard d'euros, le spécialiste français de la gestion de l'eau, des déchets et de l'énergie disant avoir été porté par les besoins de services essentiels et de sécurité écologique.

"Veolia répond à des besoins critiques croissants et notre modèle d’affaires nous rend peu sensible aux cycles économiques ou à l’inflation", a déclaré la directrice générale Estelle Brachlianoff dans un communiqué.

Le chiffre d'affaires sur la période janvier-mars est ressorti à 11,43 milliards d'euros, en hausse de 1,0% sur un an, "après prise en compte de l’effet de la baisse du prix des énergies".

Veolia a par ailleurs confirmé ses objectifs 2026 et précisé que son positionnement et son modèle d'affaires lui permettent de n'observer qu'un impact limité de la guerre au Moyen-Orient.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)