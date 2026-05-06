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Lufthansa réduit sa perte au T1 et maintient ses objectifs malgré l'impact de $2 mds lié au carburant
information fournie par Reuters 06/05/2026 à 08:28

Un avion de la compagnie aérienne allemande Lufthansa décolle de l'aéroport de Berlin Brandenburg à Schoenefeld

Un avion de la compagnie aérienne allemande Lufthansa décolle de l'aéroport de Berlin Brandenburg à Schoenefeld

Lufthansa a fait état ‌mercredi de résultats meilleurs que prévu pour le premier trimestre et ​a maintenu ses perspectives annuelles, la compagnie aérienne allemande ayant réussi, grâce à une stratégie de couverture, à contourner l'impact de la hausse des ​prix du kérosène provoquée par la guerre.

Le groupe a toutefois mis en garde contre un ​surcoût de 1,7 milliard d'euros sur sa ⁠facture de carburant en raison de la flambée des prix ‌du kérosène, ajoutant être bien placé pour atténuer cet effet d'entraînement négatif. Lufthansa a déclaré que la crise au Moyen-Orient ​stimulait la demande, ‌les voyageurs étant contraints de passer par ses hubs.

"Nous ⁠sommes résilients dans notre capacité d’absorber ces impacts", a déclaré le président du directoire Carsten Spohr dans un communiqué.

"Le groupe entend compenser cette charge ⁠financière supplémentaire au ‌cours des prochains trimestres grâce à une augmentation des recettes ⁠provenant de la vente de billets, à une planification optimisée du ‌réseau et à de nouvelles mesures de réduction des ⁠coûts", a-t-il ajouté.

Les compagnies aériennes européennes devraient être épargnées ⁠par les premières répercussions ‌de la guerre américano-israélienne contre l’Iran au premier trimestre, mais beaucoup d’entre ​elles, comme Air France-KLM, ont ‌revu leurs prévisions pour le reste de l’année, car les prix du carburant devraient rester élevés.

Lufthansa ​a enregistré une perte d'exploitation ajustée de 612 millions d'euros pour la période janvier-mars, contre une perte de 659 millions attendue ⁠par les analystes et en amélioration après -722 millions d'euros il y a un an.

Le groupe a maintenu ses perspectives pour 2026, tablant sur un bénéfice d'exploitation ajusté nettement supérieur aux 1,96 milliard d'euros enregistrés en 2025, malgré une incertitude accrue.

(Rédigé par Joanna Plucinska; version française Rihab Latrache, ​édité par Augustin Turpin)

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