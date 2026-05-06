Les marchés européens prêts à bondir à leur tour, poussés par des espoirs de paix

Un trader à l'oeuvre à la Bourse de New York le 24 avril 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

La Bourse de Paris et les autres marchés européens devraient laisser libre cours à des tendances haussières mercredi à l'ouverture, sur le modèle de l'Asie, manière de saluer les espoirs de détente au Moyen-Orient.

Paris devrait gagner près de 1% (+0,96%), d'après les "futures" (contrats à terme négociés avant la séance). Il en va de même à Francfort (+0,92%), Londres (+1,12%) et Milan (+0,88%).

La Bourse de Paris avait déjà rebondi mardi (+1,08% à 8.062,31 points, en hausse de 86,19 points).

Les marchés sont comme toujours suspendus aux lèvres du président américain. Donald Trump a annoncé mardi la suspension de son "Projet Liberté" d'escorte de navires dans le détroit d'Ormuz, le temps de voir si "un accord pouvait être finalisé et signé" avec l'Iran.

Ces propos ont immédiatement entraîné un reflux des prix du pétrole, boussole des marchés et vecteur des risques d'inflation.

A 08H15 de Paris, le Brent de la mer du nord, référence du brut en Europe, reculait (-2,15%) à 107,51 dollars le baril. Le WTI américain (-3,33%) repassait sous le seuil des 100 dollars (99,89).

Les Bourses européennes pourraient être sensibles à l'optimisme de Wall Street, qui a battu de nouveaux records mardi à la clôture.

En Asie, le Kospi s'enflammait à Séoul (+6,68%), sur un marché tiré par les valeurs technologiques.

"La détente relative des prix de l'énergie a permis aux investisseurs de reprendre un peu de risque, alors même que la situation géopolitique reste d'une complexité extrême, entre frappes limitées, messages contradictoires et tentative de maintenir un cessez-le-feu fragile", observe l'analyste John Plassard dans sa note quotidienne pour Cité Gestion Private Bank.

"Sur le plan sectoriel, la technologie a repris le leadership, avec des valeurs comme Intel ou Amazon soutenues par des annonces stratégiques, illustrant que la thématique de l'IA reste dominante dès que le bruit géopolitique s'apaise légèrement", ajoute-t-il.

A Paris, ce constat se traduit par la bonne performance du fabriquant de semi-conducteurs STMicroelectronics, épargné depuis le début de la guerre au Moyen-Orient.

Le leader franco-italien de puces a encore progressé mardi (+3,82%) à 48,80 euros le titre pour une capitalisation totale de 44,47 milliards d'euros - encore bien loin des géants de la Silicon Valley.

Veolia le vent en poupe

Les investisseurs s'intéresseront à la trajectoire du titre Veolia à la Bourse de Paris. Le leader mondial des services environnementaux a affiché un chiffre d'affaires en légère hausse de 1% au premier trimestre 2026, par rapport à la même période l'an dernier, soulignant être peu touché par les effets de la guerre au Moyen-Orient.

Au coeur d'une polémique politique en raison de ses super-profits, le géant pétrolier Total pourrait reculer, comme à chaque baisse du prix du pétrole sur le marché des contrats à terme (à deux mois).