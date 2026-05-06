Novo Nordisk relève légèrement ses perspectives après des résultats T1 supérieurs aux attentes

Le logo de la société pharmaceutique Novo Nordisk est affiché devant ses bureaux à Bagsvaerd

Novo Nordisk, fabricant du médicament amaigrissant Wegovy, ‌a fait état mercredi d’un chiffre d’affaires et d’un bénéfice d’exploitation ajusté au premier trimestre supérieurs aux attentes, et ​a indiqué relever légèrement ses perspectives annuelles.

Le laboratoire danois mise sur la demande pour sa nouvelle pilule amaigrissante alors que la concurrence avec son concurrent américain Eli Lilly s'intensifie et que les investisseurs exigent des preuves que ​la forte hausse des volumes de vente peut compenser une guerre des prix acharnée sur le marché des médicaments contre l'obésité.

Le bénéfice d’exploitation ajusté ​s’est élevé à 32,86 milliards de couronnes danoises (4,40 milliards ⁠d'euros) au premier trimestre, contre une prévision moyenne de 28,74 milliards attendus dans un consensus fourni par ‌la société.

Le groupe a par ailleurs déclaré anticiper désormais une baisse de son chiffre d’affaires ajusté et de son bénéfice d’exploitation ajusté de 4 % à 12% cette année à ​taux de change constants, contre une précédente ‌fourchette de -5% à -13% pour les deux indicateurs.

"La forte performance de Wegovy, combinée à ⁠une croissance continue des activités internationales, nous a conduits à relever nos perspectives 2026 pour les ventes ajustées et le bénéfice d’exploitation ajusté", a déclaré le directeur général Mike Doustdar dans un communiqué.

Novo a passé une grande ⁠partie de l’année dernière ‌sur la défensive, confronté à des revers tels que des résultats d’essais décevants pour ⁠son médicament de nouvelle génération contre l’obésité, des ventes inférieures aux attentes et une chute du cours de ‌Bourse ayant effacé plus de 400 milliards de dollars de capitalisation depuis son pic de 2024.

Sous ⁠la direction de son nouveau directeur général Mike Doustdar, Novo Nordisk mise sur ⁠une reprise à court terme ‌grâce à son nouveau comprimé Wegovy, alors que ses marges sont déjà sous pression après les baisses de ​prix de l’an dernier sur son injection amaigrissante phare.

Mais ‌la position de Novo Nordisk comme seul acteur de la pilule orale contre l’obésité sur le marché américain s’est refermée début avril lorsque ​Eli Lilly a obtenu l’autorisation de la FDA pour son médicament concurrent Foundayo, intensifiant la bataille entre les deux groupes.

Le titre Novo Nordisk a chuté de près de 40% au cours des 12 derniers mois, ⁠sous-performant la hausse d’environ 18% enregistrée par Eli Lilly sur la même période, bien qu’il se soit redressé progressivement depuis fin mars sur fond d’espoirs liés à sa pilule amaigrissante.

La semaine dernière, Eli Lilly, a revu à la hausse ses prévisions de bénéfice et de ventes annuels, après avoir enregistré des résultats supérieurs aux attentes au premier trimestre, avec la demande soutenue pour ses médicaments contre l'obésité et le diabète.

(Stine Jacobsen, version française ​Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)