Veolia détaille son placement d'obligations

Veolia détermine le prix de référence de ses actions, le prix de conversion initial et le ratio de conversion initial des obligations convertibles non dilutives remboursables uniquement en numéraire d'un montant de 400 millions d'euros à échéance 2032

Dans le cadre du placement obligations convertibles synthétiques d'un montant de 400 millions d'euros et d'une maturité de 5,5 ans venant à échéance le 2 janvier 2032, Veolia a informé les détenteurs des obligations des calculs et déterminations suivants : le prix de référence de l'action Veolia est de 36,075 euros, le prix de conversion initial qui en résulte (représentant une prime de 20% par rapport au prix de référence de l'action ordinaire de Veolia) est de 43,29 euros, et le ratio de conversion initial est de 2 310,0023 actions Veolia par obligation d'un montant nominal de 100 000 euros.