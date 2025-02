Veolia: contrat de recyclage de matériaux en Australie information fournie par Cercle Finance • 27/02/2025 à 13:27









(CercleFinance.com) - Veolia fait part de la signature d'un contrat de plus de 850 millions de dollars australiens pour la construction, l'exploitation et la maintenance d'une nouvelle installation de recyclage des matériaux à la pointe de la technologie à Hume, près de Canberra.



La construction et l'exploitation de l'installation créeront 136 emplois et éviteront d'avoir à transporter par camion les matériaux recyclables de Canberra vers Sydney, Melbourne ou Adélaïde, ce qui réduira considérablement les émissions de carbone dues au transport.



Le groupe de services aux collectivités devrait ainsi traiter plus de 2,3 millions de tonnes de déchets ménagers au cours des 20 premières années d'exploitation, soit une réduction de 520.000 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre.





Valeurs associées VEOLIA 28,42 EUR Euronext Paris +0,39%