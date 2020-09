Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Veolia confirme la rencontre avec les patrons de Suez, déplore leur absence de propositions Reuters • 29/09/2020 à 22:56









VEOLIA CONFIRME LA RENCONTRE AVEC LES PATRONS DE SUEZ, DÉPLORE LEUR ABSENCE DE PROPOSITIONS PARIS (Reuters) - Veolia a confirmé mardi soir que son PDG, Antoine Frérot, avait rencontré Philippe Varin et Bertrand Camus, président et directeur général de Suez qui, ajoute-t-elle, n'ont avancé "aucune proposition" de nature à dénouer la situation. "Antoine Frérot leur a fait des propositions précises démontrant la volonté d'amicalité de Veolia. Le groupe dévoilera ces propositions ultérieurement", écrit Veolia dans un communiqué. "Philippe Varin et Bertrand Camus n'avaient malheureusement aucune proposition à avancer, si ce n'est la demande répétée d'un délai, sans toutefois pouvoir, à aucun moment, en justifier les motifs et les raisons", poursuit-elle. Le groupe de services aux collectivités ajoute au passage que la rencontre, organisée "à la demande de Bruno Le Maire" et dont la tenue a été révélée par son rival dans un communiqué antérieur, devait "en accord avec toutes les parties rester confidentielle". Veolia, qui propose de racheter l'essentiel de la participation d'Engie dans le capital de son rival (29,9% sur un total de 32%), redit qu'elle dévoilera l'offre améliorée qu'elle remettra en vue du conseil d'administration d'Engie ce mercredi, qui coïncide avec l'échéance sa proposition exposée fin août. (Benjamin Mallet; Édité par Henri-Pierre André)

Valeurs associées SUEZ Euronext Paris 0.00%