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Veolia affiche un EBITDA sur 9 mois en hausse de 7,7%
information fournie par Reuters09/11/2023 à 07:51

Veolia Environnement SA VIE.PA :

* CA À 9 MOIS À EUR 33,16 MDS, EN HAUSSE DE +10,7% PORTÉ PAR UNE SOLIDE DYNAMIQUE COMMERCIALE ET LES HAUSSES DE PRIX

* EBITDA 9 MOIS DE EUR 4.79 BILLION, EN HAUSSE DE +7,7%

* ENDETTEMENT FINANCIER NET À EUR 18,9 MDS À FIN SEPTEMBRE, EN BAISSE DE EUR 352 MLNS

* FREE CASH FLOW EN HAUSSE À EUR 435 MILLION À FIN SEPTEMBRE

* OBJECTIFS 2023 PLEINEMENT CONFIRMÉS

* PRISES DE COMMANDES DES TECHNOLOGIES DE L’EAU À UN NIVEAU RECORD DE EUR 3,1 MDS AU 30 SEPTEMBRE

* AMÉLIORATION DU LEVERAGE RATIO DÉSORMAIS ATTENDU INFÉRIEUR À 2,9X POUR 2023

Pour plus de détails, cliquez sur VIE.PA

(Bureau de Gdansk)

Résultats d'entreprise

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