Veolia: accord de partenariat avec l'AFD

(Zonebourse.com) - Veolia indique avoir signé avec l'Agence française de Développement (AFD), ce vendredi, un accord de partenariat stratégique pour renforcer leur collaboration en faveur des services à l'environnement et du développement durable.



D'une durée de trois ans, il vise à conjuguer l'expertise technique et opérationnelle de Veolia avec la capacité d'action et l'ancrage territorial de l'AFD pour répondre aux défis environnementaux dans les pays émergents et en développement.



Le partenariat sera déployé prioritairement en Amérique latine, en Asie centrale, dans les Balkans, en Afrique et au Moyen-Orient, et se concentrera sur trois secteurs clés : l'eau et l'assainissement, la gestion des déchets et l'énergie.



Veolia et l'AFD collaboreront notamment à travers l'organisation d'ateliers techniques, d'échanges et de visites de site. Le partenariat se concrétisera aussi au travers d'initiatives communes en matière de Responsabilité Sociétale d'Entreprise (RSE).





