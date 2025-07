La Martinique fête avec ferveur le centenaire de Frantz Fanon, penseur majeur de l'anticolonialisme

L'Algérien M'Hamed Yazid (G) et Frantz Fanon représentent le FLN et l'Algérie en lutte pour l'indépendance lors de la Conférence des peuples africains à Léopoldville le 27 août 1960 ( UPI / - )

À l'approche du centième anniversaire de la naissance de Frantz Fanon, les commémorations se multiplient en Martinique, l'île des Antilles où a vu le jour ce psychiatre et écrivain, penseur majeur de l'anticolonialisme dont les travaux trouvent un siècle plus tard un écho avec l'actualité internationale.

Une dizaine de personnages, vêtus de toges, tâtonnent comme des somnambules sur la scène du théâtre Aimé-Césaire, à Fort-de-France. "Polyxos, prends garde! Terrible est la lumière!", scandent-ils.

La salle était comble, ce mercredi de juin, pour assister à une représentation d'une pièce de théâtre sauvée de l'oubli: "Les Mains parallèles", l'une des trois œuvres théâtrales inédites de Frantz Fanon que le futur psychiatre martiniquais a écrites en 1949 et 1950 alors qu'il étudiait la médecine à Lyon.

"C'était effectivement une première mondiale", déclare à l'AFP Aimé Charles-Nicolas, président de l'association First Caraïbes, organisatrice de plusieurs événements commémoratifs dans le cadre d'une année Frantz-Fanon en Martinique.

"L'idée, c'est de faire découvrir ses nombreux talents, et notamment celui de dramaturge", poursuit ce professeur émérite de psychiatrie à l'université des Antilles.

Dans cette tragédie grecque, "on ne perçoit aucun élément de la pensée anticolonialiste" de Fanon. En revanche, "il y a une influence du surréalisme, qui est très présente et qui enchante", poursuit le professeur Charles-Nicolas.

Né le 20 juillet 1925 à Fort-de-France, l'écrivain martiniquais a avant tout laissé à la postérité plusieurs essais dénonçant l'aliénation coloniale et prônant l'émancipation des peuples colonisés, dont "Peau noire, masques blancs" et "Les Damnés de la Terre".

Des ouvrages qu'il a écrits dans les années 1950 et 1960, à la suite de sa participation à deux conflits majeurs: d'abord la Seconde Guerre mondiale, à laquelle il a pris part dans les rangs de la France libre, aux côtés de soldats issus de l'empire colonial.

Puis surtout la guerre d'Algérie, qui a éclaté un an après sa nomination, en 1953, comme chef de service à l'hôpital psychiatrique de Blida-Joinville, dans le nord de ce qui était alors l'Algérie française.

- Héritage -

Dans toute la Martinique, les nombreux hommages à Frantz Fanon mettent l'accent sur cet héritage intellectuel. Fin mai, plusieurs centaines de personnes ont assisté à un colloque scientifique organisé dans un hôtel de Sainte-Luce, dans le sud de l'île.

Photo datée des années 50 du psychiatre et révolutionnaire martiniquais Frantz Fanon ( AFP / STF )

Tour à tour, une dizaine d'experts et d'universitaires français ou internationaux ont mis en lumière différents aspects de la biographie et de la pensée de Fanon, tantôt en restituant, dans son contexte historique, le célèbre auteur, décédé en 1961 des suites d'une leucémie, tantôt en abordant des problématiques actuelles à l'aune de ses écrits.

"Le parallèle entre le conflit israélo-palestinien et la guerre d'Algérie n'aurait pas échappé à Fanon", assure, dans un français irréprochable, l'intellectuel new-yorkais Adam Shatz, auteur de "Frantz Fanon, une vie en révolutions" (La découverte).

Destinée à un plus jeune public, la matinée commémorative organisée par la Collectivité territoriale de Martinique (CTM) le 17 juin, dans un théâtre à Fort-de-France, a réuni 300 collégiens venus de cinq communes de l'île.

Au programme: la projection d'un documentaire du réalisateur franco-algérien Cheikh Djemaï, suivie d'un long échange avec Mireille Fanon-Mendès-France, présidente de la Fondation Frantz-Fanon et fille du penseur, ainsi qu'avec le poète et universitaire Steve Gadet et l'écrivain et sociologue Malik Duranty.

Le but de cette rencontre était de "faire connaître aux élèves les grands hommes de leur histoire" et "susciter la réflexion autour des questions d'identité et d'humanité", résume Michelle Monrose, élue de la CTM et présidente de la commission chargée des affaires culturelles. "Les objectifs ont été atteints", se félicite-t-elle.

"Fanon, ce n'est pas juste un slogan. Il a une pensée très profonde qui mérite d'être étudiée", exhorte Malik Duranty au terme de la matinée avec les collégiens. Le sociologue, qui intervient fréquemment en milieu scolaire, dit mener "le combat" pour que Frantz Fanon "puisse entrer au programme" dans les lycées en Martinique, mais aussi au niveau national.

"Les Français mériteraient de mieux connaître Fanon", plaide M. Duranty: "Tous les humains sont concernés par sa pensée, peu importe leur couleur de peau".

De nombreux autres hommages à Frantz Fanon sont prévus tout au long de l'année en Martinique, avec plusieurs temps forts attendus autour de la date anniversaire de la naissance de l'auteur, le 20 juillet.