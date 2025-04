Véolia : -11% vers 27,3E, possible test des 26,8E information fournie par Cercle Finance • 07/04/2025 à 17:01









(CercleFinance.com) - C'est un écart hors norme pour cette 'valeur de rendement' (5%) qui se désintègre de -11% vers 27,3E et efface en 48H tous ses gains depuis le 20 février (perte cumulée de -17H en 48H).

Le titre retrouvera un 1er bon soutien vers 26,8E puis un second vers 26,4E (plancher annuel du 13 janvier).





Valeurs associées VEOLIA 28,6600 EUR Euronext Paris -6,86%