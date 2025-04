Spie: entend faire appel dans le dossier indonésien information fournie par Cercle Finance • 30/04/2025 à 13:01









(CercleFinance.com) - Spie annonce prendre acte du jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de Paris relatif à des allégations de corruption d'un fonctionnaire en Indonésie, dans le cadre d'un litige avec un ancien employé de l'activité Pétrole-gaz dont le licenciement est intervenu il y a plus de dix ans.



En première instance, le Tribunal Correctionnel de Paris a condamné chacune des filiales SPIE Global Services Energy et SPIE Opérations à une amende d'un montant de 1,5 million d'euros.



Spie assure contester fermement les faits reprochés et entend faire appel de cette décision.



'Le Groupe a pleinement coopéré avec les autorités judiciaires tout au long de la procédure et réaffirme son attachement indéfectible aux principes éthiques les plus stricts dans la conduite de ses activités', a-t-il fait savoir.





Valeurs associées SPIE 42,5800 EUR Euronext Paris +0,90%