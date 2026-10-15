Venture Global recule après avoir signé des contrats d'électricité avec GE Vernova et Baker Hughes

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(Actualités)

15 octobre - ** Les actions du producteur de GNL Venture Global VG.N ont effacé leurs gains enregistrés avant l'ouverture et affichaient une baisse de 8,3 % à 12,17 dollars, leur plus bas niveau depuis plus de deux mois, jeudi, après l'annonce d'un accord visant à fournir de l'électricité à des centres de données dans un contexte de forte demande en matière d'IA

** La société a signé des accords avec GE Vernova

GEV.N et Baker Hughes Energy Services BKR.O portant sur la fourniture de jusqu’à 16 nouvelles unités de production d’électricité de 720 MW, ainsi que d’équipements, notamment des turbines et des transformateurs

** Selon le communiqué, ces accords permettront à VG de mettre progressivement à disposition jusqu’à 10 GW de nouvelle capacité de calcul sur les sites qu’elle possède ou contrôle, en vue d’accueillir d’éventuelles infrastructures et centres de données adjacents

** L’action GEV a reculé de 5 % et celle de BKR d’environ 3 % au cours de la séance

** Cette situation intervient alors que les entreprises d’infrastructures d’IA, notamment les fabricants de puces , ont prolongé jeudi leur récente baisse, les perspectives de hausse des taux renforçant les inquiétudes concernant le financement de l’expansion massive du secteur

** Venture Global prévoit de passer sa première commande d’équipements électriques d’ici la fin de l’année

** Les entreprises technologiques et les services publics étudient actuellement des moyens de rendre les centres de données, très gourmands en énergie, plus flexibles en matière de consommation d’électricité, afin d’alléger la pression sur les réseaux électriques américains face à l’explosion de la demande liée à l’IA

** Malgré ce recul, l’action VG affiche une hausse d’environ 79 % depuis le début de l’année

** Sur les 18 analystes couvrant VG, 11 attribuent à l'action la note « achat fort » ou « achat », tandis que 7 recommandent de « conserver »; l'objectif de cours médian est de 16 dollars