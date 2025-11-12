Venture Global progresse grâce à un accord de fourniture de GNL d'une durée de 20 ans avec le groupe japonais Mitsui

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

12 novembre - ** Les actions de la société de GNL Venture Global VG.N augmentent de 4,7 % à 7,86 $

** La société a déclaré mardi avoir signé un accord à long terme avec la maison de commerce japonaise Mitsui 8031.T pour fournir 1,0 million de tonnes par an de gaz naturel liquéfié

** L'accord prévoit que Mitsui achètera le combustible à Venture Global pendant 20 ans à partir de 2029

** En incluant le mouvement de la session, VG a baissé de 67,3 % depuis ses débuts à la Bourse de New York en janvier