Venture Global progresse après avoir obtenu gain de cause dans une procédure d'arbitrage engagée par l'entreprise espagnole Repsol

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions dans le premier paragraphe) par Vallari Srivastava

Les actions de Venture Global VG.N ont bondi de près de 8% jeudi après qu'un tribunal d'arbitrage a statué en faveur du fournisseur américain de gaz naturel liquéfié dans un litige avec l'espagnol Repsol REP.MC .

Repsol a engagé la procédure en 2023 parce que Venture Global n'avait pas livré le GNL de son projet Calcasieu Pass dans le cadre d'un contrat à long terme d'une durée de 20 ans.

La Chambre de commerce internationale, dont le siège est à Paris, a rejeté l'intégralité des demandes de Repsol et a estimé que la société américaine avait agi en tant qu'"opérateur raisonnable et prudent" conformément à l'accord.

Venture Global, deuxième exportateur de GNL aux États-Unis, a remporté deux des trois décisions rendues dans le cadre d'arbitrages intentés contre lui en 2023.

La société a reçu une décision positive du tribunal dans un arbitrage similaire contre Shell SHEL.L en août de l'année dernière. Toutefois, en octobre, le tribunal a rendu une décision défavorable à Venture Global dans une procédure contre BP BP.L .

D'autres sociétés, dont l'italienne Edison EDNn.MI et la portugaise Galp GALP.LS , ont également déposé des plaintes contre Venture Global qui sont toujours en cours.

Ces sociétés accusent Venture Global d'avoir tiré profit de la vente de GNL sur le marché au comptant - lorsque les prix ont grimpé après l'invasion de l'Ukraine par la Russie - au lieu de leur livrer les cargaisons pour lesquelles elles avaient signé des années à l'avance.

Venture Global a déclaré qu'elle avait pleinement respecté les termes de ses contrats à long terme et qu'elle était convaincue qu'elle gagnerait les affaires restantes.

Manav Gupta, analyste chez UBS, a déclaré à Reuters que d'autres résultats d'arbitrage liés aux procédures avec Edison, Galp et Orlen PKN.WA devraient être publiés en 2026 et 2027.

La capitalisation boursière de Venture Global est tombée d'environ 58 milliards de dollars en janvier de l'année dernière, au moment de son introduction en bourse, à environ 22,16 milliards de dollars à la clôture de mercredi.

L'action reste déprimée en raison de la surcharge d'arbitrage, ont déclaré les analystes d'UBS, ajoutant que la victoire contre Repsol devrait être un grand soulagement pour les investisseurs.