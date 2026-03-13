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Venture Global poursuit la deuxième phase du projet CP2 LNG
information fournie par Reuters 13/03/2026 à 16:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails et d'éléments de contexte à partir du paragraphe 2.) par Curtis Williams

Venture Global VG.N va poursuivre la phase 2 de son projet de gaz naturel liquéfié CP2 en Louisiane, a déclaré la société vendredi.

Le deuxième fournisseur de GNL des États-Unis a déclaré que le projet revêtait une importance stratégique pour l'approvisionnement et la sécurité énergétiques à l'échelle mondiale.

Les prix du GNL sont élevés depuis que le Qatar, qui produit 20 % du GNL mondial, a fermé son installation de GNL en raison de la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran.

Le gaz s'est négocié à près de 17 dollars par million d'unités thermiques britanniques au point de référence Dutch Title Transfer Facility TRNLTTFMc1 en Europe et à 16 dollars au point de référence Japan-Korea Marker JKMc1 en Asie.

NG/EU

CP2 aura une capacité de production maximale de 29 millions de tonnes métriques par an et a conclu des contrats de vente à long terme de la quasi-totalité de son GNL avec des clients situés principalement en Europe et en Asie, a déclaré la société vendredi.

Venture Global a déclaré avoir levé 8,6 milliards de dollars de financement de projet pour la phase 2, après avoir déjà obtenu 34 milliards de dollars pour la phase 1, et n'avoir eu besoin d'aucun investissement en actions.

CP2 est le troisième projet GNL de Venture Global, qui est passée en cinq ans d'une phase de démarrage à une capacité contractuelle totale de 49 MTPA.

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