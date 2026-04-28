Novartis : le bénéfice opérationnel déçoit au T1 avec la forte érosion des génériques

Le logo est visible dans la nouvelle usine de Novartis à Stein
Novartis a fait état mardi d'un bénéfice opérationnel inférieur aux attentes pour le premier trimestre, la concurrence des génériques pour Entresto, le médicament phare du groupe pharmaceutique suisse contre les maladies cardiaques, ayant pesé sur les ventes.
Le résultat opérationnel trimestriel, corrigé des éléments exceptionnels, a reculé de 12% à 4,9 milliards de dollars (4,19 milliards d'euros), en-deçà des attentes des analystes qui tablaient en moyenne sur 5,1 milliards, selon les données de Visible Alpha.
Novartis fait face à ce que son directeur général, Vas Narasimhan, a décrit comme la plus importante expiration de brevets du laboratoire depuis deux décennies, notamment pour Entresto, qui représentait 14% de ses ventes nettes totales l'an dernier.
Les ventes d'Entresto ont chuté de 42% au premier trimestre après l'expiration de ses brevets aux États-Unis et le lancement de versions génériques concurrentes. Le médicament sera confronté à des expirations de brevets en Europe à partir de novembre.
Le traitement des troubles sanguins Promacta et le médicament contre la leucémie Tasigna subissent eux aussi la concurrence des génériques, accentuant la pression sur Novartis pour générer une croissance des ventes à partir de ses nouveaux produits.
Le groupe suisse a déclaré s'attendre à une baisse de 4 milliards de dollars de ses ventes cette année en raison de la concurrence des génériques pour Entresto et ces deux autres médicaments.
La société basée à Bâle a également confirmé ses prévisions annuelles, prévoyant un recul de 1% à 3% ("low single digit") de son bénéfice opérationnel, hors effets de change.
(Marleen Kaesebier et Bhanvi Satija, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)
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