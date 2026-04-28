Novartis : le bénéfice opérationnel déçoit au T1 avec la forte érosion des génériques

Le logo est visible dans la nouvelle usine de Novartis à Stein

Novartis a fait état ‌mardi d'un bénéfice opérationnel inférieur aux attentes pour le premier trimestre, ​la concurrence des génériques pour Entresto, le médicament phare du groupe pharmaceutique suisse contre les maladies cardiaques, ayant pesé sur les ventes.

Le ​résultat opérationnel trimestriel, corrigé des éléments exceptionnels, a reculé de 12% à 4,9 ​milliards de dollars (4,19 milliards d'euros), en-deçà ⁠des attentes des analystes qui tablaient en moyenne sur 5,1 ‌milliards, selon les données de Visible Alpha.

Novartis fait face à ce que son directeur général, Vas Narasimhan, a ​décrit comme la ‌plus importante expiration de brevets du laboratoire depuis ⁠deux décennies, notamment pour Entresto, qui représentait 14% de ses ventes nettes totales l'an dernier.

Les ventes d'Entresto ont chuté de 42% au ⁠premier trimestre après ‌l'expiration de ses brevets aux États-Unis et le lancement ⁠de versions génériques concurrentes. Le médicament sera confronté à ‌des expirations de brevets en Europe à partir de ⁠novembre.

Le traitement des troubles sanguins Promacta et le médicament ⁠contre la leucémie ‌Tasigna subissent eux aussi la concurrence des génériques, accentuant la pression ​sur Novartis pour générer une ‌croissance des ventes à partir de ses nouveaux produits.

Le groupe suisse a déclaré s'attendre ​à une baisse de 4 milliards de dollars de ses ventes cette année en raison de la concurrence des ⁠génériques pour Entresto et ces deux autres médicaments.

La société basée à Bâle a également confirmé ses prévisions annuelles, prévoyant un recul de 1% à 3% ("low single digit") de son bénéfice opérationnel, hors effets de change.

(Marleen Kaesebier et Bhanvi Satija, version française Elena Smirnova, ​édité par Augustin Turpin)