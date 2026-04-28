SSAB: Le bénéfice au T1 dépasse les attentes

Vue de l'aciérie de SSAB à Lulea, en Suède
SSAB a fait état mardi d'une hausse supérieure aux attentes de son bénéfice d'exploitation au premier trimestre, porté par les meilleurs résultats enregistrés par ses divisions européennes et américaines, les livraisons de ses aciers de pointe s'étant maintenues à un bon niveau.
Le résultat d'exploitation sur la période janvier-mars est ressorti à 2,20 milliards de couronnes suédoises (200 millions d'euros), contre 1,35 milliard il y a un an et alors que les analystes tablaient en moyenne sur 2,05 milliards de couronnes, selon un consensus compilé par SSAB.
Le secteur sidérurgique européen, longtemps mis à mal par les coûts énergétiques élevés et les importations bon marché en provenance d'Asie, devrait bénéficier du durcissement des mesures commerciales de l'Union européenne et de la taxe carbone aux frontières imposée par le bloc sur les importations à fortes émissions, ce qui devrait contribuer à protéger les producteurs nationaux.
"SSAB s'attend à ce que cela améliore l'équilibre entre l'offre et la demande sur le marché européen", a déclaré le directeur général Johnny Sjostrom dans un communiqué, faisant référence au nouveau règlement de sauvegarde de l'UE sur l'acier.
Cette mesure de sauvegarde entrera en vigueur le 1er juillet, réduisant les quotas globaux d'importation d'acier de l'Union d'environ 47% pour les ramener à 18,3 millions de tonnes par an et portant le droit hors quota à 50%.
(Rédigé par Marta Frąckowiak à Gdańsk; version française Augustin Turpin)
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