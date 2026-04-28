SSAB: Le bénéfice au T1 dépasse les attentes

Vue de l'aciérie de SSAB à Lulea, en Suède

SSAB a fait ‌état mardi d'une hausse supérieure aux attentes de son bénéfice ​d'exploitation au premier trimestre, porté par les meilleurs résultats enregistrés par ses divisions européennes et américaines, les livraisons de ​ses aciers de pointe s'étant maintenues à un bon niveau.

Le résultat d'exploitation ​sur la période janvier-mars est ⁠ressorti à 2,20 milliards de couronnes suédoises (200 millions d'euros), ‌contre 1,35 milliard il y a un an et alors que les analystes tablaient en ​moyenne sur 2,05 ‌milliards de couronnes, selon un consensus compilé par ⁠SSAB.

Le secteur sidérurgique européen, longtemps mis à mal par les coûts énergétiques élevés et les importations bon marché en ⁠provenance d'Asie, ‌devrait bénéficier du durcissement des mesures commerciales de ⁠l'Union européenne et de la taxe carbone aux frontières ‌imposée par le bloc sur les importations ⁠à fortes émissions, ce qui devrait contribuer à ⁠protéger les producteurs ‌nationaux.

"SSAB s'attend à ce que cela améliore l'équilibre entre ​l'offre et la demande sur ‌le marché européen", a déclaré le directeur général Johnny Sjostrom dans un ​communiqué, faisant référence au nouveau règlement de sauvegarde de l'UE sur l'acier.

Cette mesure de sauvegarde entrera en ⁠vigueur le 1er juillet, réduisant les quotas globaux d'importation d'acier de l'Union d'environ 47% pour les ramener à 18,3 millions de tonnes par an et portant le droit hors quota à 50%.

(Rédigé par Marta Frąckowiak à Gdańsk; version ​française Augustin Turpin)