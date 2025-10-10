Venture Global plonge après la victoire de BP dans l'arbitrage

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

10 octobre - ** Les actions de la société de GNL Venture Global VG.N chutent de 19,2 % à 10,16 $, leur niveau le plus bas depuis près de cinq mois

** VG devrait voir sa valeur de marché chuter d'environ 6 milliards de dollars, si les pertes se maintiennent

** BP BP.L gagne une procédure d'arbitrage contre Venture Global, après que l'exportateur américain de gaz naturel liquéfié n'ait pas livré de GNL dans le cadre d'un contrat d'approvisionnement à long terme qui devait commencer fin 2022

** BP réclame plus d'un milliard de dollars de dommages et intérêts à Venture Global

** La décision de BP contraste avec une décision du mois d'août qui avait donné raison à Venture Global dans une plainte similaire déposée par Shell SHEL.L .

** "La décision de BP est un rebondissement qui ouvre la porte à d'autres plaintes, et VG pourrait devoir faire face à des milliards de dollars de responsabilités supplémentaires", déclare Michael Schulman, partenaire et directeur des investissements chez Running Point Capital Advisors

** "Pour les investisseurs, il ne s'agit pas seulement d'un problème lié à VG... C'est un rappel que le secteur du GNL est un drame judiciaire mondial autant qu'un jeu énergétique" - Schulman

** La CCI a jugé que Venture Global n'avait pas déclaré ses activités en temps voulu et n'avait pas agi avec prudence à Calcasieu Pass

** VG en baisse d'environ 28% depuis le début de l'année