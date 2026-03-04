 Aller au contenu principal
Adidas vise une hausse de son bénéfice d'exploitation à 2,3 milliards d'euros en 2026
information fournie par Reuters 04/03/2026 à 08:35

Vente de baskets Adidas dans un magasin de Berlin

Adidas a ‌déclaré mercredi prévoir une augmentation de son ​bénéfice d'exploitation, qui devrait atteindre environ 2,3 milliards d'euros cette année, malgré un impact ​négatif d'environ 400 millions d'euros lié aux droits ​de douane américains et ⁠l'évolution défavorable des taux directeur.

Dans un ‌communiqué, l'équipementier sportif allemand a déclaré que son chiffre d'affaires, hors effets ​de change, ‌devrait progresser d'environ 5 à ⁠9% ("high-single-digit rate") en 2026, ajoutant 2 milliards d'euros supplémentaires à son chiffre d'affaires.

En 2025, ⁠Adidas a ‌enregistré un chiffre d'affaires de 24,8 ⁠milliards d'euros et un bénéfice d'exploitation ‌de 2,06 milliards.

Le groupe a ⁠par ailleurs proposé que Nassef Sawiris, ⁠membre du ‌conseil d'administration, succède à Thomas Rabe au ​poste de président.

L'équipementier ‌sportif a également prolongé jusqu'à fin 2030 le contrat de ​son président du directoire Bjorn Gulden, qui a mené la transformation ⁠de la marque depuis le début de l'année 2023.

(Alexander Huebner, rédigé par Linda Pasquini à Gdansk et par Helen Reid à Londres ; version française Coralie Lamarque, édité par ​Augustin Turpin)

    En juillet 1990, le groupe de Bernard Tapie devient propriétaire d'Adidas pour un montant de 245 millions d'euros (1,6 milliard de francs)

