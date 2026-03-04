 Aller au contenu principal
Bayer, la prévision de bénéfice 2026 déçoit les attentes
information fournie par Reuters 04/03/2026 à 08:37

Logo du fabricant allemand de médicaments Bayer à Leverkusen

‌Bayer a annoncé mercredi un ​d'objectif de bénéfice 2026 inférieur aux attentes du marché, alors ​que le président du directoire du ​fabricant de médicaments ⁠peine à relancer le ‌cours de l'action, pénalisé par des litiges coûteux et ​une ‌dette financière importante.

Sur la ⁠base des taux de change en vigueur à fin 2025, ⁠Bayer prévoit ‌un bénéfice avant intérêts, ⁠impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) ‌avant éléments exceptionnels compris ⁠entre 9,1 et 9,6 milliards ⁠d'euros.

La ‌fourchette haute est légèrement inférieure aux ​attentes ‌des analystes, qui tablaient sur 9,67 milliards d'euros ​dans un consensus publié sur le site ⁠web du groupe et après 9,67 milliards en 2025.

(Reportage Ludwig Burger et Patricia Weiss, version française Elena Smirnova, édité par ​Augustin Turpin)

