Venture Global en hausse grâce à des prévisions de bénéfice de base revues à la hausse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 mai - ** Les actions de la société de GNL Venture Global VG.N progressent de 7,5 % à 12,53 $ avant l'ouverture du marché

** VG relève ses prévisions de bénéfice de base ajusté pour l'ensemble de l'année , grâce à la hausse attendue des redevances de liquéfaction

** La société table sur un bénéfice de base ajusté compris entre 8,2 et 8,5 milliards de dollars pour 2026, contre une prévision antérieure de 5,20 à 5,80 milliards de dollars

** Table sur une fourchette de frais de liquéfaction fixes comprise entre 9,50 $ et 10,50 $ par million d'unités thermiques britanniques (MMBtu), contre une fourchette précédente de 5 $ à 6 $ par MMBtu

** À la clôture d'hier, le titre affichait une hausse de 70,3 % depuis le début de l'année