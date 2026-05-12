Pas de "détails concrets" sur une fin de la guerre en Ukraine, dit le Kremlin

Des pompiers ukrainiens éteignent un incendie après une frappe de drone russe à Kiev le 12 mai 2026. Image fournie par les services d'urgence ukrainiens ( State Emergency Service of Ukraine / Handout )

Le Kremlin a jugé mardi prématuré d'évoquer les "détails concrets" du processus pour résoudre le conflit entre la Russie et l'Ukraine, quelques jours après des propos du président russe suggérant que cette guerre dévastatrice pourrait toucher à sa fin.

Moscou et Kiev ont repris leurs attaques pendant la nuit, à l'issue d'une trêve de trois jours annoncée par le président américain Donald Trump qui a expiré à minuit heure locale mardi (21H00 GMT lundi) et que les deux belligérants se sont mutuellement accusé d'avoir violé.

"Tous les acquis en termes de processus de paix permettent de dire que la fin approche véritablement. Mais, dans ce contexte, il n'est pas possible pour l'heure d'entrer dans les détails concrets", a indiqué le porte-parole de la présidence russe Dmitri Peskov lors de son briefing quotidien.

Il était interrogé sur les propos tenus samedi par le président Vladimir Poutine, qui avait surpris en affirmant que le conflit en Ukraine "touchait à sa fin" lors d'une conférence de presse le jour des célébrations de la victoire soviétique sur l'Allemagne nazie.

Le dirigeant russe n'avait pas développé ce commentaire accompagné d'une critique du soutien occidental à Kiev.

Lors d'un discours sur la place Rouge, à l'issue d'un défilé sans équipements militaires pour la première fois en près de vingt ans et sous haute sécurité, il avait affirmé que l'armée russe affrontait en Ukraine "des forces agressives" soutenues par l'Otan.

Les négociations entre Moscou et Kiev sous médiation américaine pour mettre fin au conflit le plus sanglant en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale sont en pause depuis l'éclatement de la guerre au Moyen-Orient fin février.

"Le président a dit que la Russie reste ouverte au contact et que du travail a été fait au format trilatéral. Il a dit qu'il accueillera favorablement les efforts qui suivront de la part des Etats-Unis", a déclaré M. Peskov.

- Explosions à Kiev -

L'offensive russe à grande échelle, déclenchée en février 2022, "peut s'arrêter à tout moment dès que le régime de Kiev assumera ses responsabilités et prendra la décision nécessaire", a indiqué M. Peskov, affirmant que Kiev "sait très bien quelles sont les décisions nécessaires".

Moscou exige du gouvernement ukrainien des concessions territoriales, notamment un retrait complet de la région orientale du Donbass, partiellement contrôlée par Moscou. Des exigences rejetées par Kiev, qui les assimile à une capitulation.

Tôt mardi, pour la première fois depuis le 8 mai, une alerte aérienne a retenti à Kiev en raison de menaces de drones, ont constaté des journalistes de l'AFP, qui ont entendu des explosions et des tirs de la défense antiaérienne.

Des pompiers ukrainiens éteignent un incendie après une frappe de drone russe à Kiev le 12 mai 2026. Image fournie par les services d'urgence ukrainiens ( State Emergency Service of Ukraine / Handout )

Des débris de drones sont tombés sur un immeuble de 16 étages, provoquant un incendie, a rapporté le maire, Vitali Klitschko.

Le chef de l'administration militaire de la région de Kiev, Mykola Kalachnyk, a dénoncé des attaques contre des "immeubles résidentiels et des bâtiments scolaires", qui n'ont pas fait de victimes.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé mardi la Russie d'avoir "choisi de mettre fin au silence partiel" en lançant "200 drones" contre l'Ukraine dans la nuit.

"Nous avions déclaré que nous riposterions à toutes les mesures prises par la Russie", a-t-il ajouté sur les réseaux sociaux.

Image fournie par les services d'urgence ukrainiens d'un jardin d'enfants frappé lors d'une attaque russe à Kiev le 12 mai 2026 ( State Emergency Service of Ukraine / Handout )

Selon l'armée de l'air ukrainienne, la Russie a lancé 216 drones d'attaque et drones leurres contre l'Ukraine, dont 192 ont été neutralisés.

Dans l'est de l'Ukraine, les frappes russes ont fait au moins un mort dans la nuit.

"Une personne a été tuée, quatre ont été blessées. L'ennemi a attaqué cinq districts de la région à plus de 20 reprises avec des drones, de l'artillerie et des bombes aériennes", a écrit sur Telegram le gouverneur de la région de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganja.

Selon lui, des logements, un immeuble de neuf étages et des véhicules ont été endommagés.

Pour sa part, le ministère russe de la Défense a annoncé dans un communiqué avoir abattu dans la nuit 27 drones ukrainiens, après l'expiration de la trêve.