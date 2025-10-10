 Aller au contenu principal
CAC 40
8 041,36
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Venture Global en baisse après la victoire de BP dans l'arbitrage
information fournie par Reuters 10/10/2025 à 11:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 octobre - ** Les actions de la société de GNL Venture Global VG.N chutent de près de 15 % à 10,70 $ avant le marché

** BP BP.L gagne une procédure d'arbitrage contre Venture Global, après que l'exportateur américain de GNL n'a pas livré de gaz naturel liquéfié dans le cadre d'un contrat d'approvisionnement à long terme qui devait commencer fin 2022

** BP réclame plus d'un milliard de dollars de dommages et intérêts à Venture Global

** La décision de BP contraste avec celle du mois d'août, qui avait donné raison à Venture Global dans le cadre d'une plainte similaire déposée par Shell SHEL.L .

** L'ICC a jugé que Venture Global n'avait pas déclaré ses opérations en temps voulu et n'avait pas agi avec prudence à Calcasieu Pass

** VG en baisse d'environ 28% depuis le début de l'année

Valeurs associées

BP
430,125 GBX LSE -0,57%
Gaz naturel
3,27 USD NYMEX +0,80%
Pétrole Brent
64,55 USD Ice Europ -1,04%
Pétrole WTI
60,91 USD Ice Europ -0,96%
SHELL
2 751,250 GBX LSE -0,91%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

