OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 076,00
-0,04%
BOUYGUES : Risque de correction sous les résistances
16/10/2025

SYNTHESE

Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel de hausse à moyen terme. Les volumes échangés sont supérieurs à la moyenne des volumes sur les 10 derniers jours.

MOUVEMENTS ET NIVEAUX

Le titre est orienté à la hausse. Il est au-dessus de sa moyenne mobile 50 jours. La moyenne mobile à 20 jours est supérieure à la moyenne mobile à 50 jours. Le support est à 35.08 EUR, puis à 34.09 EUR et la résistance est à 42.05 EUR, puis à 43.04 EUR.


Dernier cours : 41.58
Support : 35.08 / 34.09
Resistance : 42.05 / 43.04
Opinion court terme : neutre
Opinion moyen terme : positive

Valeurs associées

BOUYGUES
41,580 EUR Euronext Paris 0,00%
