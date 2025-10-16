 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 071,00
-0,10%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Akwel : le secteur des équipementiers en plein conundrum chinois
information fournie par Le Cercle des analystes indépendants 16/10/2025 à 07:20

Jérôme Lieury
Jérôme Lieury

Jérôme Lieury

Olier Etudes & Recherches

Analyste financier, membre du Cercle des analystes

https://www.olier-etudes-recherche.fr/
Voir tous ses articles

Akwell est un équipementier, fournisseur des constructeurs automobiles et des constructeurs de poids lourds, pour lesquels elle conçoit et fabrique des systèmes variés. (crédit : Adobe Stock, image d'illustration) (Crédits: Adobe Stock)

Akwell est un équipementier, fournisseur des constructeurs automobiles et des constructeurs de poids lourds, pour lesquels elle conçoit et fabrique des systèmes variés. (crédit : Adobe Stock, image d'illustration) (Crédits: Adobe Stock)

Un conundrum, c'est quand on n'a pas vraiment d'explication pour ce qui se passe, et ce mot avait fait fortune dans la bouche d'un patron de la Fed, M. Greenspan, qui s'inquiétait d'un marché boursier en plein boom sans raisons évidentes. Mais il ne faut peut-être s'inquiéter de rien sur les marchés d'actions, qui sont théoriquement animés par les esprits animaux. Surtout quand une telle exubérance irrationnelle (encore un bon mot du même inoubliable patron de la Fed) défie l'entendement des vendeurs à découvert et les algorithmes des gestions quantitatives, et n'a donc pas que des inconvénients pour le pauvre investisseur "long only", qui est le sel de la terre, comme chacun sait.

Un conundrum dans le secteur des équipementiers automobiles cotés en Europe ? ou pas

De fait, on a du mal à comprendre pourquoi beaucoup de titres ont bien surperformé depuis six mois, notamment OP Mobility a gagné +57% sur la période et Forvia +77% alors que tout va mal en principe pour ces sociétés : i) des volumes de vente (et donc de production) de VL très hésitants sur les marchés plus que matures des deux côtés de l'Atlantique, soit une sous-activité et des réorganisations à la clé, ii) une petite déception sur la voiture électrique qui, pour le moment en tout cas, ne se vend pas aussi bien que les prévisions les plus fiables l'annonçaient (comme c'est curieux !), sans parler iii) du psychodrame des droits de douane américains, qui n'aide pas les constructeurs européens de voitures un peu chic. Et, enfin et surtout, iv) l'invasion chinoise qui se précise, puisque les OEMs de ce beau pays sont en avance sur la mobilité électrique (et que la transition énergétique leur a ouvert un boulevard en Europe), et ce sont maintenant les équipementiers chinois qui débarquent en force avec leurs petits prix. Comme on l'a bien vu au salon IAA Mobility début septembre à Munich, et comme on le voit en ce moment au salon Equip Auto à Paris Expo (jusqu'au 18 octobre ; métro Porte de Versailles).

Mais le secteur veut monter en Bourse nonobstant tout cela, c'est un fait. Et on peut risquer une explication pour sortir de ce nouveau et intéressant conundrum : i) l'automobile est un marché cyclique en Europe et aux USA, puisque saturé depuis longtemps déjà, mais ii) ce marché finit toujours par repartir quand le besoin de renouvellement devient plus pressant, et iii) ce retournement n'est peut-être plus loin maintenant après ces dernières années peu glorieuses dans l'ensemble, et, comme d'habitude, la Bourse anticipe (….).

Et il n'y a pas que OP Mobility, Forvia et les autres big caps du secteur, il y aussi des mid caps comme Akwel, dont le cours a bondi de près de +18% le 19 septembre à l'occasion de la publication de ses résultats semestriels. Lesquels n'étaient pas si flamboyants que cela (mais un conundrum est un conundrum, sinon à quoi bon ?), mais un peu mieux qu'attendu quand même.

La belle ETI, systémier avant tout

Basée à Champfromier, dans l'Ain, Akwel (ex-MGI Coutier) est une société industrielle au capital contrôlé à plus des 2/3 par la famille fondatrice, dont des membres sont à la direction opérationnelle et sont très présents aussi au Conseil de Surveillance. Akwel est sans contestation possible une belle ETI (et on aimerait bien en voir plus du même genre dans la cote parisienne) qui devrait réaliser un chiffre d'affaires d'environ 940 millions d'euros cette année avec 8.600 salariés, et se présente comme un équipementier fournisseur des constructeurs automobiles et des constructeurs de poids lourds, pour lesquels elle conçoit et fabrique des systèmes variés : pour les admissions d'air, les circuits d'huile, la gestion des carburants, la dépollution des gaz d'échappement, les lave-glaces, et le refroidissement des moteurs, et aussi des mécanismes, notamment pour les fermetures.

Le refroidissement étant le premier contributeur au chiffre d'affaires, soit 30% au premier semestre 2025, suivi par le carburant (22%) et la dépollution (18% environ). Toutes ces fabrications supposant une grande maîtrise de la transformation des métaux comme des matières plastiques, et intégrant souvent de l'électronique aussi. Le tout dans 34 sites industriels dans 20 pays : non seulement en France, mais aussi en Espagne (4 sites), Roumanie (2), Turquie (2), Tunisie, Maroc, Brésil, et aussi et surtout Mexique (3) pour les clients opérant en Amérique du Nord, sans oublier la Chine (2), la Thaïlande et l'Inde.

Le SCR : une fausse bonne idée ?

Akwel s'est renforcé sur ce marché de la dépollution il y a une dizaine d'années à la demande de son principal client, alors le Groupe PSA pour ne pas le nommer, avec un nouveau produit : le SCR. Les systèmes SCR (RCS en bon français pour Réduction Catalytique Sélective) complètant les filtres à particule à la sortie des moteurs diésel en réduisant les émissions d'oxyde d'azote ou NOx, à l'aide d'une réaction chimique obtenue avec l'injection d'une solution d'urée, l'AdBlue, dans les gaz d'échappements dépoussiérés.

Un marché important mais compliqué : fragiles, ces systèmes ne fonctionnent pas toujours comme il faudrait, et Akwel doit donc souvent les reprendre à ses frais, soit à chaque exercice un jeu de provisions et de reprises de provisions pour retour garanti. Il semble par ailleurs que les volumes escomptés initialement n'ont pas été là, entre autres parce que les ventes de véhicules diésel ont commencé à baisser globalement, et que le client de lancement a aussi fini par travailler en double source. Mais le SCR a toutefois l'avantage de générer des ventes de pièces de rechange, même si, la qualité du produit s'améliorant peu à peu, ces ventes ont tendance à se réduire en volumes.

Il a été décidé d'éteindre peu à peu cette production, qui finissait par générer trop de litiges avec le client. Ces litiges ont été soldé au premier semestre 2025 avec un gros paiement définitif qui a eu un effet un peu ravageur sur l'excédent brut d'exploitation, compensé en partie plus bas dans le compte de résultat par une grosse reprise de provision. Etant entendu que, finalement, l'arrêt total de la production était reporté à 2028, avec toutefois  des baisses de cadences dès mi-2026. Bref…

Résultats : pas terribles depuis 2024

Avec un chiffre d'affaires en baisse de -7,3%, les volumes de production n'étant pas là (cf plus haut), l'exercice 2024 a finalement été pire qu'attendu, avec un recul de l'activité accentué (-13,7% sur un an) au T4 qui plus est, la baisse la plus forte se faisant en Europe dont -20% en France, et dont des volumes à -24% en dépollution, ce qui était programmée toutefois. Avec des effets périmètre aussi : fermeture d'un site en Chine et d'un autre en Argentine, mais démarrage d'un autre en Thaïlande.

En conséquence de quoi la marge opérationnelle perd -1,8 point à 3,9%, malgré une meilleure marge brute qu'en 2023 avec la baisse des coûts d'énergie et de transports, et des matières premières à peu près stables, mais des coûts salariaux en hausse de +8%, le maintien des équipes de développement aidant, et aussi plus d'amortissements et plus de provisions.L'essentiel de la baisse provenant de l'Europe, comme il se doit.

Et le premier semestre 2025 est un peu du même acabit, dans un contexte de production automobile toujours un peu récessif en Europe : -3,1%, et dans les Amériques : -2,4%, contre +7,8% en Asie dont  +11,7% en Chine. Le chiffre d'affaires d'Akwel recule de-3,4%, mais de seulement -2,7% au deuxième trimestre avec un rebond des volumes en VL à motorisation thermique qui compense le ralentissement des VE. Ce qui se voit bien dans une progression de +1,9% de l'activité dans le refroidissement, et de +15,5% dans la dépollution.

Un peu paradoxalement, la marge opérationnelle progresse de +0,8 point à 5,4%, avec des hausses de prix supérieures aux augmentations de coûts matières et une bonne efficience industrielle, qui compensent les salaires et le coût du soutien de certains fournisseurs, mais aussi en bonne partie avec l'effet comptable de la grosse reprise de provision liée au solde, définitif en principe, des litiges liés au SCR.

Perspectives : pas vraiment de raisons de s'inquiéter ?

On peut penser que tout peut repartir peu à peu dans ce secteur, avec aussi in fine un impact limité des fameux tariffs pour qui produit déjà dans la zone USMCA et peut justifier 75% de contenus locaux dans les produits importés aux USA. Ce qui est, selon sa direction, le cas avec Akwel pour ses clients OEMs américains, ou produisant aux USA, comme BMW.

Et on peut se dire aussi que les produits d'Akwel vont aussi bien sur les véhicules thermiques et hybrides que sur les véhicules électriques, ce qui est bien puisque ces derniers font en ce moment l'objets de reports de programmes à 2028-29 chez les constructeurs, alors qu'on joue inversement la prolongation des motorisations thermiques, même en diésel. Sans parler de nouvelles motorisations thermiques à venir : après tout, on ne sait jamais.

Et on peut enfin se rassurer tout à fait au vu du bilan du groupe, qui affichait au 30 juin un endettement quasiment nul en consolidé, et une situation de trésorerie nette très largement positive. Ce qui peut s'expliquer tout simplement par le fait que l'activité d'Akwel, manufacturière avant tout et assez peu intense en capital, génère du free cash-flow (: ce qui reste à l'actionnaire une fois qu'il a tout payé et fait les bons investissements) de façon structurelle, même quand les affaires ne sont pas très brillantes, ce qui est le cas en ce moment.

Et le cash, s'il est bien dans la caisse, ne ment pas, c'est bien connu.
C'est même très clair, et sans conundrum.

Automobile / Equipementiers
Small et Mid Caps

Valeurs associées

AKWEL
9,860 EUR Euronext Paris 0,00%
Le présent article est rédigé par Le Cercle des Analystes indépendants pour Boursorama. Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • logo Pernod Ricard (Crédit: / Adobe Stock)
    A suivre aujourd'hui... Pernod Ricard
    information fournie par AOF 16.10.2025 08:07 

    (AOF) - Le chiffre d’affaires de Pernod Ricard au premier trimestre de l’exercice 2025/2026 s’élève à 2,384 milliards d'euros, soit un repli de 7,6% en organique et de 14,3% en publié. Il est impacté par un effet de change négatif de 143 millions d'euros, principalement ... Lire la suite

  • Le logo de Nestlé
    Nestlé: La croissance des ventes dépasse les attentes au 3e trimestre
    information fournie par Reuters 16.10.2025 08:06 

    Nestlé a fait état jeudi d'une croissance meilleure que prévu de ses ventes, soutenue par une hausse des prix des confiseries et du café, alors que le groupe publie ses premiers résultats depuis l'arrivée de Philipp Navratil au poste de directeur général. Philipp ... Lire la suite

  • Un homme prend du pétrol dans ses mains
    Maurel & Prom: CA à neuf mois -13% avec la baisse des prix de vente du brut
    information fournie par Reuters 16.10.2025 08:04 

    Maurel & Prom a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires consolidé à neuf mois en baisse de 13% sur un an, à 489 millions de dollars (419,63 millions d'euros), pénalisé par la baisse du prix moyen de vente du brut. L'opérateur pétrolier a vu sa production valorisée ... Lire la suite

  • ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MARIO TAMA )
    United Airlines: fréquentation soutenue au 3T, la demande attendue encore en hausse
    information fournie par Boursorama avec AFP 16.10.2025 08:03 

    La compagnie aérienne américaine United Airlines a publié mercredi un chiffre d'affaires en progression au troisième trimestre grâce à une fréquentation soutenue, le groupe de Chicago anticipant une demande encore renforcée sur les trois derniers mois de l'année. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank