Venture Global chute après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices pour 2025
information fournie par Reuters 12/01/2026 à 15:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

12 janvier - ** Les actions de la société de GNL Venture Global VG.N chutent de 4 % à 6,95 $

** La société abaisse sa prévision de bénéfice de base pour l'année 2025 entre 6,18 et 6,24 milliards de dollars, par rapport à sa prévision précédente de 6,35 à 6,50 milliards de dollars

** Les analystes s'attendaient en moyenne à un bénéfice de base de 6,36 milliards de dollars pour l'année - données LSEG

** VG déclare que les volumes et les prix ont été affectés par les changements dans les prix Henry Hub et les prix internationaux du GNL, ainsi que par la disponibilité limitée des navires dans le bassin atlantique

** VG a déclaré avoir exporté 128 cargaisons au cours du quatrième trimestre 2025 - 38 à partir de son installation de Calcasieu Pass et 90 à partir de son installation de Plaquemines

** En 2025, VG a chuté de plus de 71%

