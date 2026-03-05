La guerre au Moyen-Orient entre dans son sixième jour

Un panache de fumée après une frappe sur Téhéran, le 4 mars 2026 en Iran ( AFP / ATTA KENARE )

La guerre au Moyen-Orient est entrée jeudi dans son sixième jour avec des bombardements israéliens sur Beyrouth, Washington et Israël affichant leur confiance face à un Iran selon eux nettement affaibli.

La veille, la guerre a marqué un développement significatif quand un sous-marin américain a coulé un bateau de guerre iranien dans l'océan Indien, une première depuis la Seconde Guerre mondiale.

Les autorités srilankaises, qui mènent les opérations de recherche, ont fait état d'au moins 87 marins tués et de dizaines de disparus.

Les gouvernements américain et israélien ont lancé samedi une offensive massive contre l'Iran, qu'ils accusent de vouloir se doter de l'arme atomique et de préparer une attaque.

Privé de son guide suprême Ali Khomenei - tué dès le premier jour - et de militaires de haut rang, Téhéran réplique par des salves de drones et missiles contre Israël et des cibles américaines dans le Golfe.

Image tirée d'une vidéo diffusée par le département américain de la Défense le 4 mars 2026 montrant, selon ce dernier, des images filmées par périscope d'un sous-marin de l'US Navy tirant sur un navire de guerre iranien et le coulant dans l'océan Indien ( US Department of Defense / - )

Cette riposte s'essouffle, assurent Washington et Israël.

Le nombre de missiles iraniens tirés vers Israël diminue "chaque jour", a déclaré mercredi soir un porte-parole de l'armée israélienne.

"Nous sommes en position de force maintenant", a assuré de son côté le président américain Donald Trump.

Téhéran ne laisse toutefois transparaître aucune intention de capituler.

La télévision d'Etat iranienne a annoncé jeudi matin une "nouvelle vague de missiles" vers Israël, dont l'armée a déclenché ses défenses aériennes pour les intercepter. Les autorités israéliennes n'ont pas fait état de victimes.

- Combats au Liban -

Au Liban, Israël a élargi le champ de ses frappes et a déclenché des opérations terrestres dans le sud du pays, entraîné dans la guerre par le Hezbollah qui compte "venger" la mort d'Ali Khamenei.

"Nous ne nous rendrons pas", a martelé mercredi soir le chef de la formation pro-iranienne, Naïm Qassem, alors que le pouvoir libanais souhaite qu'il rende les armes.

Plusieurs frappes israéliennes ont eu lieu dans la nuit. Trois personnes ont ainsi été tuées près de Beyrouth, selon les autorités libanaises.

L'armée israélienne a indiqué avoir ciblé deux "terroristes" dans les environs de la capitale libanaise.

- Le détroit d'Ormuz bloqué -

D'habitude préservées du tumulte de la région, des villes comme Dubaï et Ryad se retrouvent également plongées dans le chaos, entre ambassades américaines fermées, touristes bloqués, milliers de vols annulés, raffineries et pétroliers visés.

Des victimes sont également recensées, notamment une fillette de 11 ans tuée mercredi par la chute de débris dans une zone résidentielle au Koweït.

Flux de pétrole traversant le détroit d'Ormuz (Moyen-Orient) par pays d'origine et de destination pour le premier trimestre 2025, d'après les données de l'US Energy Information Administration ( AFP / Jonathan WALTER )

Dans le stratégique détroit d'Ormuz, le trafic maritime est toujours paralysé.

Les Gardiens de la Révolution, force chargée des opérations extérieures iraniennes, ont revendiqué mercredi le contrôle "total" du passage, par lequel transitent habituellement 20% du pétrole et du gaz naturel liquéfié mondiaux.

Un général iranien a promis de "brûler tout navire" cherchant à franchir le détroit.

Dans ce contexte de tension extrême, une explosion sur un pétrolier ancré au Koweït, plus au nord, a été rapportée jeudi par l'agence de sécurité maritime britannique UKTMO.

Du pétrole s'est échappé du bateau, mais l'équipage est sain et sauf, selon l'agence.

- Rassemblements pour Khamenei -

Pilonnée sans relâche, Téhéran a des allures de ville morte. Les habitants qui n'ont pas fui évitent de sortir.

Une voiture et un bâtiment endommagée kpar des frappes à Téhéran, le 4 mars 2026 en Iran ( AFP / - )

"Téhéran est aussi désert qu'hier. Les rues qui ont été touchées (par des frappes) sont bouclées et des employés enlèvent les décombres. Il y a des contrôles de patrouilles de police partout", a témoigné sur Telegram Abid, un habitant de la capitale.

Les autorités ont reporté, sans donner encore de nouvelle date, les obsèques nationales pour Ali Khamenei.

Elles n'ont pas fait de lien avec la situation sécuritaire, invoquant la nécessité de se préparer face à l'affluence attendue.

De la fumée pendant des frappes aériennes sur Téhéran, le 4 mars 2026 en Iran ( AFP / ATTA KENARE )

Mercredi soir, des milliers de personnes se sont rassemblées en divers endroits du pays en hommage à Khamenei, a rapporté la télévision publique iranienne.

Certains participants brandissaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire "Mort à l'Amérique" et "Mort à Israël".