Venture Global bondit sur la victoire en arbitrage contre Shell
information fournie par Reuters 13/08/2025 à 16:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

13 août - ** La société de GNL Venture Global VG.N augmente de10,3 % à 13,44 $

** Le tribunal donne raison à VG dans la bataille juridique contre Shell SHEL.L au sujet de la livraison des cargaisons de l'installation d'exportation de Calcasieu Pass; Shell avait accusé VG de favoriser les ventes au comptant au détriment des obligations contractuelles

** Selon Manav Gupta, analyste chez UBS, la décision élimine un obstacle majeur pour les actions et le marché pourrait la considérer comme une référence pour d'autres affaires d'arbitrage en cours

** La décision du tribunal est conforme à la position de Venture Global, qui a toujours honoré ses accords avec ses clients - VG

** À la dernière clôture, VG a perdu plus de 49 % depuis son entrée en bourse en janvier

Valeurs associées

BP
418,300 GBX LSE -1,36%
EDISON RSP
2,185 EUR MIL 0,00%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
Pétrole Brent
65,28 USD Ice Europ -1,26%
Pétrole WTI
62,23 USD Ice Europ -1,33%
SHELL
2 661,750 GBX LSE -0,53%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

