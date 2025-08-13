Venture Global bondit sur la victoire en arbitrage contre Shell

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

13 août - ** La société de GNL Venture Global VG.N augmente de10,3 % à 13,44 $

** Le tribunal donne raison à VG dans la bataille juridique contre Shell SHEL.L au sujet de la livraison des cargaisons de l'installation d'exportation de Calcasieu Pass; Shell avait accusé VG de favoriser les ventes au comptant au détriment des obligations contractuelles

** Selon Manav Gupta, analyste chez UBS, la décision élimine un obstacle majeur pour les actions et le marché pourrait la considérer comme une référence pour d'autres affaires d'arbitrage en cours

** La décision du tribunal est conforme à la position de Venture Global, qui a toujours honoré ses accords avec ses clients - VG

** À la dernière clôture, VG a perdu plus de 49 % depuis son entrée en bourse en janvier