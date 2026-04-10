Venture Global : baisse des frais de liquéfaction au premier trimestre malgré l'augmentation des exportations de GNL

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Curtis Williams

Les frais de liquéfaction moyens de Venture Global VG.N , exportateur américain de GNL, ont chuté de plus de 25% au premier trimestre 2026 par rapport au quatrième trimestre de l'année dernière, selon un dépôt auprès de la SEC vendredi.

* Les frais de liquéfaction moyens ont chuté à 3,82 $ par million de British thermal units au premier trimestre, contre 5,15 $ par MMBtu au dernier trimestre de 2025.

* Les frais de liquéfaction sont un élément clé des revenus des usines de GNL américaines, qui facturent généralement des frais fixes dans le cadre de contrats à long terme, avec la possibilité d'ajuster les prix en fonction des conditions du marché mondial du GNL.

* Venture Global a exporté 130 cargaisons de GNL depuis ses installations de Calcasieu Pass et de Plaquemines au cours du trimestre, soit deux de plus qu' au cours des trois derniers mois de 2025, la production de Plaquemines ayant légèrement augmenté.

* La société a déclaré qu'elle comptabilise généralement les revenus lorsque le GNL est chargé et qu'un navire part, mais dans deux cas, les revenus du dernier trimestre seront comptabilisés à la livraison, ce qui repousse ces revenus au deuxième trimestre.

* Venture Global a averti que les volumes de cargaison et les frais de liquéfaction moyens ne sont que des indicateurs partiels de la performance opérationnelle et ne doivent pas être considérés comme les seules mesures des résultats financiers trimestriels.