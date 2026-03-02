 Aller au contenu principal
Venture Global affiche un bénéfice annuel en hausse
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 12:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société américaine de GNL Venture Global VG.N a enregistré lundi une hausse de son bénéfice annuel, en raison de l'augmentation des volumes de ventes de GNL dans le cadre du projet Plaquemines en Louisiane.

Le bénéfice net de la société basée à Arlington, en Virginie, est passé à 2,26 milliards de dollars pour l'exercice clos le 31 décembre, contre 1,48 milliard de dollars un an plus tôt.

