Venture Global a manqué à ses obligations dans le cadre d'un contrat d'approvisionnement en GNL conclu avec Galp, selon la décision du tribunal arbitral

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(Ajoute des précisions tout au long du texte)

Venture Global VG.N a déclaré jeudi qu’un tribunal d’arbitrage avait conclu que sa filiale Calcasieu Pass avait manqué à ses obligations au titre d’un contrat d’approvisionnement en GNL conclu avec la société portugaise Galp GALP.LS , ce qui marque le deuxième revers pour l’entreprise concernant les livraisons de cargaisons issues de ce projet.

BP BP.L est la seule autre entreprise à avoir obtenu gain de cause dans une procédure d’arbitrage contre Venture Global, alors que l’exportateur américain fait face à une série de litiges avec des acheteurs de GNL à long terme, parmi lesquels figurent également Shell SHEL.L , Repsol REP.MC , l’italien Edison EDNn.MI et le polonais Orlen PKN.WA .

Les acheteurs reprochent à Venture Global d’avoir vendu des cargaisons sur le marché au comptant à des prix plus élevés à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, au lieu de livrer les volumes prévus dans les contrats à partir de la production initiale de l’usine de Louisiane.

Venture Global a fait valoir que ces ventes au comptant étaient autorisées, car des défaillances des équipements de l’« îlot électrique » avaient retardé le démarrage des opérations commerciales.

La société a indiqué jeudi dans un communiqué réglementaire que l’un des trois arbitres du tribunal de la Chambre de commerce internationale avait exprimé une opinion dissidente et qu’elle évaluait ses options tout en continuant à défendre sa position.

Les mesures de réparation seront déterminées lors d’une audience distincte consacrée aux dommages-intérêts, prévue en 2027 ou 2028, toute décision finale étant soumise à un plafond global de responsabilité du vendeur pouvant atteindre 170 millions de dollars en vertu de l’accord, a-t-elle ajouté.

La société a également précisé que cette décision n’affectait pas le contrat actuellement exécuté par les parties et a souligné avoir livré 20 cargaisons à Galp depuis que Calcasieu Pass a entamé ses opérations commerciales.

Après que BP a obtenu gain de cause dans son arbitrage en 2025, Venture Global a indiqué dans son rapport annuel que la société britannique réclamait au moins 3,7 milliards de dollars de dommages-intérêts, bien que le montant de la demande puisse dépasser les 6 milliards de dollars hors intérêts, frais et honoraires.

Venture Global a obtenu gain de cause dans des procédures d’arbitrage distinctes engagées par Shell et Repsol , et a par la suite fait annuler un recours judiciaire lié à cette sentence arbitrale.

La société italienne Edison a réglé son litige plus tôt cette année, Venture Global ayant accepté de fournir des cargaisons supplémentaires de GNL au-delà de celles prévues dans le cadre de leur contrat à long terme.