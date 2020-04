Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ventes record pour Reckitt Benckiser au T1 grâce au désinfectant Reuters • 30/04/2020 à 08:57









VENTES RECORD POUR RECKITT BENCKISER AU T1 GRÂCE AU DÉSINFECTANT (Reuters) - Le fabricant de produits de grande consommation Reckitt Benckiser Plc a fait état jeudi d'une croissance record de ses ventes trimestrielles alors que les clients se sont rués pour faire des stocks de désinfectant Lysol, de sirop contre la toux Mucinex et de savon Dettol dans le contexte de crise du coronavirus. Le chiffre d'affaires à données comparables a progressé de 13,3% au premier trimestre, alors que l'estimation des analystes fournie par le groupe donnait une hausse de 5,3%. Il s'agit de la plus forte progression des ventes sur un trimestre depuis la création du groupe en 1999 né de la fusion entre le britannique Reckitt & Colman et le néerlandais Benckiser. Le chiffre d'affaires net a progressé de 12,3% à 3,54 milliards de livres (4 milliards d'euros) pour le trimestre clos fin mars, là aussi au-delà de l'estimation de 3,29 milliards des analystes. Reckitt Benckiser a indiqué qu'il s'attendait désormais à ce que ses résultats pour 2020 soient meilleurs qu'anticipé initialement. (Siddharth Cavale, Blandine Hénault pour la version française, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées RECKITT BENCK GR LSE +3.58%